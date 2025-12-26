Gabriel Hachen seguirá su carrera en San Martín de San Juan

Gabriel Hachen ya tiene nuevo destino. El mediocampista ofensivo de 35 años fue presentado como refuerzo de San Martín de San Juan y firmó contrato hasta diciembre de 2026, en una incorporación que vuelve a cruzar caminos con un viejo conocido del “Santo”.
La llegada de Hachen se da pocas semanas después de haber sido anunciado como baja de San Martín de Tucumán, donde su salida fue comunicada a fines de noviembre a través de las redes oficiales del club, junto a otros seis futbolistas. Con el correr de los días, la lista de despedidas se fue ampliando en el proceso de rearmado del plantel.
En San Juan, el volante se reencontrará con Ariel Martos, entrenador que lo dirigió en Tucumán y que ahora asumió al frente del "Verdinegro". No es el único movimiento en ese sentido ya que Martos también sumó a Federico Murillo, otro futbolista que tuvo bajo su órbita en la Ciudadela, en una clara apuesta por jugadores de confianza para el nuevo ciclo.
Hachen cuenta con una extensa trayectoria en el fútbol argentino e internacional. Surgido en Defensa y Justicia, vistió las camisetas de Independiente, Newell’s, Platense y Audax Italiano, además de su paso por el exterior en Atlante, Dorados de Sinaloa y FC Juárez, en México. Su experiencia y recorrido aparecen como uno de los puntos fuertes de este refuerzo.
En su última etapa en San Martín de Tucumán, el mediocampista disputó 24 partidos oficiales y aportó dos asistencias, sumando minutos y regularidad en una temporada compleja para el club. Ahora, buscará aportar esa misma experiencia en San Juan, donde ya fue anunciado oficialmente por la institución con un mensaje de bienvenida en sus redes sociales.
Con la llegada de Hachen, San Martín de San Juan continúa delineando su plantel para la temporada 2026, con la impronta de su nuevo entrenador y la incorporación de un nombre que apunta a darle solidez y jerarquía al mediocampo.