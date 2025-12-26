Gabriel Hachen seguirá su carrera en San Martín de San Juan

En San Juan, el volante se reencontrará con Ariel Martos, entrenador que lo dirigió en Tucumán y que ahora asumió al frente del "Verdinegro". No es el único movimiento en ese sentido ya que Martos también sumó a Federico Murillo, otro futbolista que tuvo bajo su órbita en la Ciudadela, en una clara apuesta por jugadores de confianza para el nuevo ciclo.