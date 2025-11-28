Siete salidas en el plantel de San Martín: el club lo anunció directamente en sus redes sociales

San Martín transita jornadas en las que lo institucional y lo deportivo se superponen, pero esta vez la novedad llegó por un canal directo: las redes sociales oficiales del club. A través de un comunicado publicado en sus cuentas, la institución confirmó una serie de movimientos que reconfiguran el panorama del plantel profesional justo en la antesala de las elecciones del 30 de noviembre. El mensaje, breve pero contundente, dejó claro que la próxima comisión directiva recibirá un grupo con numerosas bajas y decisiones ya ejecutadas. En total, son siete las salidas confirmadas y no se descarta que en las próximas horas se sume otra más.