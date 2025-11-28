Siete salidas en el plantel de San Martín: el club lo anunció directamente en sus redes sociales

San Martín transita jornadas en las que lo institucional y lo deportivo se superponen, pero esta vez la novedad llegó por un canal directo: las redes sociales oficiales del club. A través de un comunicado publicado en sus cuentas, la institución confirmó una serie de movimientos que reconfiguran el panorama del plantel profesional justo en la antesala de las elecciones del 30 de noviembre. El mensaje, breve pero contundente, dejó claro que la próxima comisión directiva recibirá un grupo con numerosas bajas y decisiones ya ejecutadas. En total, son siete las salidas confirmadas y no se descarta que en las próximas horas se sume otra más.
Entre los nombres que integraron el anuncio, el caso más destacado volvió a ser el de Juan Cuevas. Aunque su salida había trascendido días atrás, el club la formalizó oficialmente con el posteo. Su paso por La Ciudadela combinó protagonismo, rendimiento y una relación siempre intensa con la tribuna. En 2025 disputó 34 partidos, con cinco goles y dos asistencias; mientras que en 2024 sumó 41 encuentros, cuatro tantos y cinco pases de gol. En total, Cuevas acumuló 75 partidos, nueve goles y siete asistencias con la camiseta del “Santo”.
Junto a él, la publicación también confirmó la rescisión de Franco Quiroz, lateral izquierdo que había regresado al club a comienzos de año. Su influencia fue mínima: apenas 222 minutos repartidos en presencias esporádicas, sin lograr afirmarse en la rotación. Otro apartado del comunicado incluyó a Mauro González y a Aaron Spetale, dos refuerzos que llegaron en el receso de invierno y cerraron su ciclo muy por debajo de las expectativas. González jugó siete partidos y su última aparición fue un breve ingreso ante Racing de Córdoba; Spetale, por su parte, disputó 12 encuentros y convirtió un gol frente a San Miguel.
Más nombres surgieron del anuncio digital. Lautaro Taboada, atacante proveniente del North Texas SC, completó un paso marcado por dificultades administrativas y físicas. Su debut demoró por problemas en el transfer y, cuando finalmente pudo jugar, una molestia muscular volvió a postergarlo. Terminó el año con cuatro partidos y 53 minutos en la Primera, además de algunos encuentros en el equipo liguista, donde logró convertir.
También fueron incluidos en la lista de bajas el lateral derecho Federico Murillo, con 32 partidos y dos asistencias en la temporada, y el mediocampista Gabriel Hachen, quien aportó 24 encuentros y dos pases de gol.
Podrían seguir las bajas en San Martín
Con el aviso publicado en redes, San Martín dejó expuesto un escenario concreto: el plantel ya atraviesa una depuración significativa mientras aguarda las determinaciones que asumirá la conducción que resulte electa este domingo.