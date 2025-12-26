Secciones
Nicolás Carrizo es nuevo refuerzo de All Boys tras su salida de San Martín de Tucumán

El arquero tucumano firmó contrato por una temporada con el club de Floresta y continuará su carrera en Buenos Aires luego de quedar fuera de la planificación deportiva del “Santo”.

A BUENOS AIRES. Nicolás Carrizo definió su futuro y seguirá su carrera en All Boys, donde ya firmó contrato por una temporada. A BUENOS AIRES. Nicolás Carrizo definió su futuro y seguirá su carrera en All Boys, donde ya firmó contrato por una temporada.
Hace 1 Hs

El futuro de Nicolás Carrizo ya quedó definido. Luego de haber sido notificado de que no formaría parte de la planificación deportiva en San Martín de Tucumán, el arquero tucumano acordó su llegada a All Boys, donde firmó contrato por una temporada y seguirá su carrera en Buenos Aires.

La salida del guardameta se encuadra dentro del proceso de reordenamiento que viene llevando adelante San Martín de Tucumán de cara a la próxima temporada. Días atrás, el entrenador Andrés Yllana mantuvo una serie de reuniones individuales con futbolistas del plantel profesional, en la que Carrizo fue informado de que no integraría la consideración principal del cuerpo técnico y debía evaluar alternativas para su continuidad profesional.

En el caso de Carrizo, la decisión estuvo ligada a su recorrido reciente en el club. El arquero había regresado al “Santo” en 2021 para iniciar su segundo ciclo, pero en ese lapso contó con escasas oportunidades. En la última temporada fue suplente habitual y apenas sumó un partido completo: atajó los 90 minutos en la derrota 1-0 frente a Racing de Córdoba, en Nueva Italia, cuando Darío Sand no pudo estar presente por lesión.

La continuidad de Sand como arquero titular ya estaba definida dentro del nuevo esquema que pretende sostener Yllana. A eso se sumó la salida de Tomás García, quien ocupaba el rol de tercer arquero y tampoco será tenido en cuenta, por lo que San Martín deberá salir al mercado en busca de un guardameta que compita directamente por el puesto. En ese escenario, Juan Jaime pasará a ser el tercer arquero del plantel profesional.

Con el acuerdo ya cerrado, Carrizo continuará su carrera en All Boys, que sumó al arquero en condición de libre y lo incorporó como refuerzo para la próxima temporada, marcando así el cierre de su etapa en el club de Ciudadela y el inicio de un nuevo desafío en el fútbol porteño.

