Nicolás Carrizo es nuevo refuerzo de All Boys tras su salida de San Martín de Tucumán

La continuidad de Sand como arquero titular ya estaba definida dentro del nuevo esquema que pretende sostener Yllana. A eso se sumó la salida de Tomás García, quien ocupaba el rol de tercer arquero y tampoco será tenido en cuenta, por lo que San Martín deberá salir al mercado en busca de un guardameta que compita directamente por el puesto. En ese escenario, Juan Jaime pasará a ser el tercer arquero del plantel profesional.