En San Martín, dos jugadores fueron notificados de que no serán tenidos en cuenta

Mientras el plantel profesional transita días de trabajo interno y definiciones puertas adentro, en San Martín comenzaron a conocerse nuevas decisiones vinculadas al reordenamiento del grupo que afrontará la próxima temporada. En el marco de una serie de charlas individuales encabezadas por el entrenador Andrés Yllana, dos futbolistas fueron notificados de que no integrarán la planificación principal y deberán analizar su futuro inmediato.
Se trata del arquero Nicolás Carrizo y del mediocampista Jesús Soraire, quienes mantuvieron reuniones directas con el cuerpo técnico y recibieron una comunicación clara respecto a su situación. La decisión se inscribe dentro de un proceso más amplio de evaluación que el DT viene desarrollando desde su llegada, con el objetivo de definir roles, reducir la incertidumbre y avanzar con un plantel acorde a la idea futbolística que pretende implementar.
El caso de Soraire presenta un escenario particular. El mediocampista cuenta con contrato vigente y, tras la charla con el entrenador, deberá definir los pasos a seguir. Por un lado, existe la posibilidad de permanecer en el club y pelear por un lugar, aun sabiendo que no aparece entre las primeras opciones del CT. Por otro, la alternativa de rescindir su vínculo y buscar continuidad en otro destino. Durante la última temporada, Soraire disputó 20 partidos y marcó un gol en el triunfo contra Quilmes 2-1, en el estadio Centenario, un tanto que fue uno de los puntos altos de su producción anual.
En cuanto a Carrizo, su situación responde a un recorrido distinto. El arquero regresó al club en 2021 para iniciar su segundo ciclo, pero en ese lapso tuvo pocas oportunidades de sumar minutos. La temporada pasada fue suplente habitual y apenas disputó un encuentro completo: atajó 90 minutos en la derrota por 1 a 0 frente a Racing de Córdoba, en Nueva Italia, partido al que Darío Sand no pudo asistir por lesión. Más allá de ese compromiso, Carrizo no logró continuidad y quedó relegado dentro de la consideración.
Justamente, Sand continuará siendo el arquero titular de San Martín. La decisión está tomada y forma parte de las certezas que el cuerpo técnico pretende sostener. Sin embargo, con la baja ya confirmada de Tomás García, quien ocupaba el rol de tercer arquero y tampoco será tenido en cuenta, el club deberá salir al mercado de pases en busca de un guardameta que compita de manera directa por el puesto con Sand. En ese nuevo esquema, Juan Jaime pasará a desempeñarse como tercer arquero del plantel profesional.
Lo que se viene
Estas determinaciones se suman a otras resoluciones recientes que marcan el pulso del reordenamiento interno.
Yllana optó por un trato frontal con los futbolistas, priorizando la claridad y evitando prolongar situaciones indefinidas. La intención es que cada jugador conozca su lugar antes del inicio formal de la pretemporada y pueda tomar decisiones con tiempo.
Así, sin estridencias pero con pasos firmes, el nuevo ciclo continúa avanzando. Entre charlas, avisos y definiciones puntuales, San Martín ajusta piezas y empieza a delinear el grupo que afrontará los desafíos de la temporada que se viene, en un mercado que sigue activo y promete más novedades en los próximos días.