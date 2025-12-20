En San Martín, dos jugadores fueron notificados de que no serán tenidos en cuenta

El caso de Soraire presenta un escenario particular. El mediocampista cuenta con contrato vigente y, tras la charla con el entrenador, deberá definir los pasos a seguir. Por un lado, existe la posibilidad de permanecer en el club y pelear por un lugar, aun sabiendo que no aparece entre las primeras opciones del CT. Por otro, la alternativa de rescindir su vínculo y buscar continuidad en otro destino. Durante la última temporada, Soraire disputó 20 partidos y marcó un gol en el triunfo contra Quilmes 2-1, en el estadio Centenario, un tanto que fue uno de los puntos altos de su producción anual.