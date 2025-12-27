El ritual del billete en el zapato para atraer prosperidad en Año Nuevo

Con la llegada del 31 de diciembre, muchas personas recurren a rituales y costumbres tradicionales con la esperanza de atraer buena suerte, amor, salud y prosperidad para el nuevo año. Entre las prácticas más difundidas se encuentra el ritual del billete en el zapato, una cábala sencilla pero cargada de simbolismo, asociada a la abundancia económica y la estabilidad financiera.