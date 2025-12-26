Secciones
LA GACETA
DeportesFútbol

Dos jugadores de San Pablo fueron suspendidos por un año tras graves incidentes contra el árbitro

El Tribunal de Disciplina del Consejo Federal dio a conocer el fallo por los incidentes registrados tras el partido ante Tucumán Central , por el Torneo Regional Amateur.

FOTO. Segundos previos a la agresión al árbitro del partido | Foto: La Gaceta/Osvaldo Ripoll FOTO. Segundos previos a la agresión al árbitro del partido | Foto: La Gaceta/Osvaldo Ripoll
Hace 2 Hs

El Tribunal de Disciplina Deportiva del Interior del Consejo Federal resolvió suspender por un año a los futbolistas César Augusto Nieva y Javier Alejandro Frías, ambos pertenecientes al Club Atlético San Pablo, como consecuencia de los graves incidentes registrados una vez finalizado el encuentro frente a Tucumán Central, disputado el 21 de diciembre por las rondas finales de la Región Norte del Torneo Federal Regional Amateur 2025/26.

"Con ellos no": el gesto de un jugador de San Pablo que descomprimió la bronca

Con ellos no: el gesto de un jugador de San Pablo que descomprimió la bronca

La sanción se fundamenta en el informe del árbitro Eloy Guzmán, quien denunció que, tras el pitazo final, Nieva intentó agredirlo con golpes de puño, empujó a efectivos policiales y profirió amenazas de muerte, mientras que Frías agredió con una patada al asistente número uno, acción que motivó la inmediata intervención policial para resguardar a la terna arbitral.

Los encargados del arbitraje del polémico encuentro. Los encargados del arbitraje del polémico encuentro.

Tras ser notificados, los jugadores y la institución presentaron su descargo por escrito. En el mismo, reconocieron lo ocurrido, ofrecieron disculpas públicas y atribuyeron el clima de tensión a un arbitraje que consideraron perjudicial, señalando un penal sancionado a favor del visitante y expulsiones que, según expresaron, condicionaron el desarrollo del partido. También remarcaron que el club había dispuesto un amplio operativo de seguridad para evitar incidentes mayores.

Sin embargo, el Tribunal sostuvo que los informes arbitrales constituyen semiplena prueba y que solo pueden ser desvirtuados mediante pruebas directas en contrario, algo que, según se expresa en el fallo, no ocurrió en este caso. Además, los jueces disciplinarios analizaron registros audiovisuales incorporados al expediente, en los que se observa el comportamiento violento, verbal y físico, de los jugadores sancionados hacia el cuerpo arbitral.

FOTO. El momento exacto de la agresión al árbitro principal. FOTO. El momento exacto de la agresión al árbitro principal.

En función de la gravedad de los hechos, del principio de autoridad que rige la conducción de los partidos y de los artículos 32, 33 y 183 del Reglamento de Transgresiones y Penas, el Tribunal resolvió aplicar una suspensión de un año a ambos futbolistas. La resolución ya fue notificada a las partes y quedó registrada, marcando una postura firme del Consejo Federal frente a situaciones de violencia contra el arbitraje.

Temas TucumánSan Miguel de TucumánLiga Tucumana de FútbolSan PabloTorneo Regional Amateur
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Estuvo al borde de la muerte, su padre lo salvó, y tras una cirugía en la cabeza pudo volver a una cancha de fútbol

Estuvo al borde de la muerte, su padre lo salvó, y tras una cirugía en la cabeza pudo volver a una cancha de fútbol

Yllana puso en marcha el modelo 2026 de San Martín: bajas, una renovación y una posible venta

Yllana puso en marcha el modelo 2026 de San Martín: bajas, una renovación y una posible venta

Sorteo de la Primera Nacional 2026: San Martín de Tucumán quedó en la Zona B y ya conoce a sus rivales

Sorteo de la Primera Nacional 2026: San Martín de Tucumán quedó en la Zona B y ya conoce a sus rivales

“Lo quieren para este proyecto nuevo”: el representante de “Caco” García anticipó su regreso a San Martín

“Lo quieren para este proyecto nuevo”: el representante de “Caco” García anticipó su regreso a San Martín

Atención San Martín de Tucumán: con el sorteo de la Primera Nacional, el equipo dirigido por Andrés Yllana conocerá la hoja de ruta

Atención San Martín de Tucumán: con el sorteo de la Primera Nacional, el equipo dirigido por Andrés Yllana conocerá la hoja de ruta

Lo más popular
Encontró el amor en Tucumán y una prueba piloto le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes
1

Encontró el amor en Tucumán y una "prueba piloto" le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes

Prometió aumentos en Anses para estafar a jubilados
2

Prometió aumentos en Anses para estafar a jubilados

El tiempo en Tucumán: la temperatura subirá antes de un fin de semana lluvioso
3

El tiempo en Tucumán: la temperatura subirá antes de un fin de semana lluvioso

La Justicia analiza dos demandas contra el Ministerio Público de la Defensa
4

La Justicia analiza dos demandas contra el Ministerio Público de la Defensa

La plaza Independencia vivió una Nochebuena de puro amor gracias a decenas de voluntarios
5

La plaza Independencia vivió una Nochebuena de puro amor gracias a decenas de voluntarios

Hospital Padilla durante las fiestas: más de 400 personas atendidas y una muerte confirmada
6

Hospital Padilla durante las fiestas: más de 400 personas atendidas y una muerte confirmada

Más Noticias
La Justicia analiza dos demandas contra el Ministerio Público de la Defensa

La Justicia analiza dos demandas contra el Ministerio Público de la Defensa

Gran noticia para Colapinto: la decisión de la FIA que le dará más potencia a su Alpine en la Fórmula 1

Gran noticia para Colapinto: la decisión de la FIA que le dará más potencia a su Alpine en la Fórmula 1

Daniel Curtis Lee intentó sacar a su compañero Tylor Chase de la calle, pero no hubo final feliz

Daniel Curtis Lee intentó sacar a su compañero Tylor Chase de la calle, pero no hubo final feliz

Radares y fotomultas: qué requisitos deben cumplir sí o sí para que tengas que pagarlas

Radares y fotomultas: qué requisitos deben cumplir sí o sí para que tengas que pagarlas

Quién era Isabelle Marciniak, la promesa de la gimnasia brasileña que murió a los 18

Quién era Isabelle Marciniak, la promesa de la gimnasia brasileña que murió a los 18

El tiempo en Tucumán: la temperatura subirá antes de un fin de semana lluvioso

El tiempo en Tucumán: la temperatura subirá antes de un fin de semana lluvioso

Encontró el amor en Tucumán y una prueba piloto le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes

Encontró el amor en Tucumán y una "prueba piloto" le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes

Prometió aumentos en Anses para estafar a jubilados

Prometió aumentos en Anses para estafar a jubilados

Comentarios