Dos jugadores de San Pablo fueron suspendidos por un año tras graves incidentes contra el árbitro

El Tribunal de Disciplina Deportiva del Interior del Consejo Federal resolvió suspender por un año a los futbolistas César Augusto Nieva y Javier Alejandro Frías, ambos pertenecientes al Club Atlético San Pablo, como consecuencia de los graves incidentes registrados una vez finalizado el encuentro frente a Tucumán Central, disputado el 21 de diciembre por las rondas finales de la Región Norte del Torneo Federal Regional Amateur 2025/26.
La sanción se fundamenta en el informe del árbitro Eloy Guzmán, quien denunció que, tras el pitazo final, Nieva intentó agredirlo con golpes de puño, empujó a efectivos policiales y profirió amenazas de muerte, mientras que Frías agredió con una patada al asistente número uno, acción que motivó la inmediata intervención policial para resguardar a la terna arbitral.
Tras ser notificados, los jugadores y la institución presentaron su descargo por escrito. En el mismo, reconocieron lo ocurrido, ofrecieron disculpas públicas y atribuyeron el clima de tensión a un arbitraje que consideraron perjudicial, señalando un penal sancionado a favor del visitante y expulsiones que, según expresaron, condicionaron el desarrollo del partido. También remarcaron que el club había dispuesto un amplio operativo de seguridad para evitar incidentes mayores.
Sin embargo, el Tribunal sostuvo que los informes arbitrales constituyen semiplena prueba y que solo pueden ser desvirtuados mediante pruebas directas en contrario, algo que, según se expresa en el fallo, no ocurrió en este caso. Además, los jueces disciplinarios analizaron registros audiovisuales incorporados al expediente, en los que se observa el comportamiento violento, verbal y físico, de los jugadores sancionados hacia el cuerpo arbitral.
En función de la gravedad de los hechos, del principio de autoridad que rige la conducción de los partidos y de los artículos 32, 33 y 183 del Reglamento de Transgresiones y Penas, el Tribunal resolvió aplicar una suspensión de un año a ambos futbolistas. La resolución ya fue notificada a las partes y quedó registrada, marcando una postura firme del Consejo Federal frente a situaciones de violencia contra el arbitraje.