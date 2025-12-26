Dos jugadores de San Pablo fueron suspendidos por un año tras graves incidentes contra el árbitro

En función de la gravedad de los hechos, del principio de autoridad que rige la conducción de los partidos y de los artículos 32, 33 y 183 del Reglamento de Transgresiones y Penas, el Tribunal resolvió aplicar una suspensión de un año a ambos futbolistas. La resolución ya fue notificada a las partes y quedó registrada, marcando una postura firme del Consejo Federal frente a situaciones de violencia contra el arbitraje.