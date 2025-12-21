"Con ellos no": el gesto de un jugador de San Pablo que descomprimió la bronca

En San Pablo, la victoria 2-1 de Tucumán Central sobre el "Paulistano" estuvo más marcado por las polémicas y los incidentes que por el fútbol. El desarrollo del partido de vuelta por los cuartos de final del Regional Federal Ameteur se vio envuelto entre el polémico penal, un expulsado y offsides visiblemente discutidos por las tribunas. La energía acumulada antes y durante el encuentro culminó en una tarde complicada, en la que ni los jugadores, ni los dirigentes ni los hinchas locales ocultaron su enojo con el arbitraje de Eloy Guzmán.
Bochornoso final y brutal agresiÃ³n de jugadores de San Pablo al Ã¡rbitro Eloy GuzmÃ¡n tras el 1 - 2 de TucumÃ¡n Central por el Regional Amateur pic.twitter.com/oZHeJLYXsb— Felix Cerrutti (@FelixCerrutti) December 22, 2025
Entre insultos y escombros, Ignacio López, uno de los referentes de San Pablo, se refirió a la situación: “Nos fuimos con mucha bronca. Empezamos bien el partido, después nos condicionaron con la expulsión y el penal. Lamentablemente siguen pasando estas cosas en el fútbol; nosotros nos vamos tranquilos porque hicimos nuestro trabajo”.
Al finalizar el encuentro, y en medio de los disturbios, López se separó de la bronca generalizada para acompañar a los jugadores de Tucumán Central hacia el túnel que los dirigía al vestuario. “Con ellos no”, les señalaba a los hinchas, mientras saludaba a cada uno de los rivales para que pudieran dejar el campo de juego con algo más de tranquilidad.
“Más allá del partido, está el ser humano. Somos colegas y la culpa no la tienen ellos, sino los que manejan todo esto. Nosotros hacemos nuestro trabajo y ellos también. Somos compañeros”, explicó el referente local.
Desde el lado de la visita se valoró el triunfo en un contexto hostil y el haber definido la llave fuera de casa. Además, se destacó la entrega del equipo y las ocasiones de gol generadas.
“Tuvimos un partido muy duro, muy trabajado. Ellos se encontraron con un gol en la primera llegada y por suerte lo pudimos empatar rápido”, analizó Franco Flores, jugador de Tucumán Central.
Por su parte, Walter Arrieta, DT del “Rojo”, fue más a fondo en el análisis. “Sabíamos que ellos iban a salir a buscar el resultado y que dejarían espacios. Tendríamos que haberlos aprovechado más, creo que no lo pudimos hacer, pero fuimos superiores en gran parte del juego”.
Ahora la visita deberá prepararse para el duelo de semifinales, en el que se enfrentará a Boroquímica de Rosario de Lerma, que venció a Cachorros de Salta en una serie que se definió por penales.
El encuentro está previsto para luego de fin de año; y se jugaría el 4 de enero.