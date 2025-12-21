Secciones
DeportesFútbol

"Con ellos no": el gesto de un jugador de San Pablo que descomprimió la bronca

Entre el estruendo de las balas de goma y los proyectiles, Ignacio López pidió piedad por sus rivales y protegió a los jugadores de Tucumán Central.

CAOS. La Policía custodia a los árbitros; los jugadores y el cuerpo técnico de San Pablo se acercan a protestar. CAOS. La Policía custodia a los árbitros; los jugadores y el cuerpo técnico de San Pablo se acercan a protestar. FOTO DE OSVALDO RIPOLL / LA GACETA
Diego Caminos
Por Diego Caminos Hace 1 Hs

En San Pablo, la victoria 2-1 de Tucumán Central sobre el "Paulistano" estuvo más marcado por las polémicas y los incidentes que por el fútbol. El desarrollo del partido de vuelta por los cuartos de final del Regional Federal Ameteur se vio envuelto entre el polémico penal, un expulsado y offsides visiblemente discutidos por las tribunas. La energía acumulada antes y durante el encuentro culminó en una tarde complicada, en la que ni los jugadores, ni los dirigentes ni los hinchas locales ocultaron su enojo con el arbitraje de Eloy Guzmán.

Entre insultos y escombros, Ignacio López, uno de los referentes de San Pablo, se refirió a la situación: “Nos fuimos con mucha bronca. Empezamos bien el partido, después nos condicionaron con la expulsión y el penal. Lamentablemente siguen pasando estas cosas en el fútbol; nosotros nos vamos tranquilos porque hicimos nuestro trabajo”.

Al finalizar el encuentro, y en medio de los disturbios, López se separó de la bronca generalizada para acompañar a los jugadores de Tucumán Central hacia el túnel que los dirigía al vestuario. “Con ellos no”, les señalaba a los hinchas, mientras saludaba a cada uno de los rivales para que pudieran dejar el campo de juego con algo más de tranquilidad.

EL GESTO / FOTO DE OSVALDO RIPOLL EL GESTO / FOTO DE OSVALDO RIPOLL

“Más allá del partido, está el ser humano. Somos colegas y la culpa no la tienen ellos, sino los que manejan todo esto. Nosotros hacemos nuestro trabajo y ellos también. Somos compañeros”, explicó el referente local.

Desde el lado de la visita se valoró el triunfo en un contexto hostil y el haber definido la llave fuera de casa. Además, se destacó la entrega del equipo y las ocasiones de gol generadas.

“Tuvimos un partido muy duro, muy trabajado. Ellos se encontraron con un gol en la primera llegada y por suerte lo pudimos empatar rápido”, analizó Franco Flores, jugador de Tucumán Central.

Por su parte, Walter Arrieta, DT del “Rojo”, fue más a fondo en el análisis. “Sabíamos que ellos iban a salir a buscar el resultado y que dejarían espacios. Tendríamos que haberlos aprovechado más, creo que no lo pudimos hacer, pero fuimos superiores en gran parte del juego”.

Ahora la visita deberá prepararse para el duelo de semifinales, en el que se enfrentará a Boroquímica de Rosario de Lerma, que venció a Cachorros de Salta en una serie que se definió por penales.

El encuentro está previsto para luego de fin de año; y se jugaría el 4 de enero.

Temas Club Tucumán CentralSão Paulo Futebol Clube
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Ramiro González, el lateral derecho de Atlético Tucumán que creció en la Reserva y hoy sueña con debutar en Primera

Ramiro González, el lateral derecho de Atlético Tucumán que creció en la Reserva y hoy sueña con debutar en Primera

Es totalmente mentira: la delegada de Atlético Tucumán desmintió deudas con los empleados

"Es totalmente mentira": la delegada de Atlético Tucumán desmintió deudas con los empleados

Lo más popular
¿Para qué sirve un político?
1

¿Para qué sirve un político?

Osvaldo Jaldo: “Los ATN no son un premio ni compran nada; son de las provincias”
2

Osvaldo Jaldo: “Los ATN no son un premio ni compran nada; son de las provincias”

Un incendio en el patio de comidas del shopping Portal Tucumán movilizó a los bomberos de Yerba Buena
3

Un incendio en el patio de comidas del shopping Portal Tucumán movilizó a los bomberos de Yerba Buena

Un economista tucumano de 22 años conquistó un valioso premio del Banco Central
4

Un economista tucumano de 22 años conquistó un valioso premio del Banco Central

Verano en Uruguay: precios, demanda y cuánto cuesta alquilar en la costa
5

Verano en Uruguay: precios, demanda y cuánto cuesta alquilar en la costa

El tiempo en Tucumán: se espera un domingo caluroso, nublado y lluvioso
6

El tiempo en Tucumán: se espera un domingo caluroso, nublado y lluvioso

Más Noticias
Cómo sigue la salud de Christian Petersen: el nuevo dato que genera optimismo

Cómo sigue la salud de Christian Petersen: el nuevo dato que genera optimismo

Un incendio en el patio de comidas del shopping Portal Tucumán movilizó a los bomberos de Yerba Buena

Un incendio en el patio de comidas del shopping Portal Tucumán movilizó a los bomberos de Yerba Buena

¿Qué le pasa a tu cuerpo si tomás magnesio todos los días?

¿Qué le pasa a tu cuerpo si tomás magnesio todos los días?

Hay alerta naranja por tormentas y fuertes vientos: cuáles son las provincias en riesgo

Hay alerta naranja por tormentas y fuertes vientos: cuáles son las provincias en riesgo

El tiempo en Tucumán: se espera un domingo caluroso, nublado y lluvioso

El tiempo en Tucumán: se espera un domingo caluroso, nublado y lluvioso

Osvaldo Jaldo: “Los ATN no son un premio ni compran nada; son de las provincias”

Osvaldo Jaldo: “Los ATN no son un premio ni compran nada; son de las provincias”

Un economista tucumano de 22 años conquistó un valioso premio del Banco Central

Un economista tucumano de 22 años conquistó un valioso premio del Banco Central

Verano en Uruguay: precios, demanda y cuánto cuesta alquilar en la costa

Verano en Uruguay: precios, demanda y cuánto cuesta alquilar en la costa

Comentarios