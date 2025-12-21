"Con ellos no": el gesto de un jugador de San Pablo que descomprimió la bronca

En San Pablo, la victoria 2-1 de Tucumán Central sobre el "Paulistano" estuvo más marcado por las polémicas y los incidentes que por el fútbol. El desarrollo del partido de vuelta por los cuartos de final del Regional Federal Ameteur se vio envuelto entre el polémico penal, un expulsado y offsides visiblemente discutidos por las tribunas. La energía acumulada antes y durante el encuentro culminó en una tarde complicada, en la que ni los jugadores, ni los dirigentes ni los hinchas locales ocultaron su enojo con el arbitraje de Eloy Guzmán.