El Gobierno autorizó a Latam para operar vuelos de cabotaje en la Argentina

La aerolínea ya cuenta con antecedentes en el mercado local. Entre 2005 y 2020 operó vuelos de cabotaje a través de su filial argentina, hasta que la pandemia, sumada a las condiciones regulatorias y operativas del país y a la imposibilidad de alcanzar acuerdos laborales, la obligaron a retirarse del segmento doméstico y a cancelar la mayor parte de sus operaciones internacionales con matrícula argentina. Desde entonces, mantuvo su presencia únicamente mediante vuelos internacionales operados por otras filiales del grupo.