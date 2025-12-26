Secciones
El Gobierno autorizó a Latam para operar vuelos de cabotaje en la Argentina

La compañía, que había dejado el país durante la pandemia, recibió la habilitación para operar rutas nacionales e internacionales. La medida no implica un regreso inmediato, pero le permite proyectar fu

Hace 3 Hs

El Gobierno nacional autorizó a Latam Airlines a volver a operar vuelos de cabotaje en la Argentina, una decisión que reaviva las expectativas sobre un eventual regreso de la aerolínea chilena al mercado doméstico. La medida fue oficializada por la Subsecretaría de Transporte Aéreo y publicada en el Boletín Oficial, en el marco de la política de cielos abiertos impulsada por el Ejecutivo.

La autorización le permite a la compañía explotar servicios regulares y no regulares de transporte de pasajeros y carga, tanto en rutas nacionales como internacionales, sin restricciones de frecuencias, destinos ni tipo de aeronaves, siempre dentro de los límites establecidos por los convenios bilaterales y la legislación aeronáutica argentina.

Tras conocerse la disposición, Latam aclaró mediante un comunicado que esta habilitación no implica el lanzamiento inmediato de nuevas rutas, sino que establece el marco regulatorio necesario para eventuales operaciones futuras.

“Latam Airlines Group informa que, en el marco del acuerdo bilateral entre Argentina y Chile, ha presentado una solicitud operativa integral ante las autoridades argentinas, para obtener el permiso de operar cualquier ruta habilitada por dicho acuerdo”, indicó la empresa.

En el mismo sentido, precisó: “La solicitud aprobada, si bien otorga la habilitación regulatoria general para posibles nuevas rutas futuras, no implica la intención de iniciar vuelos de inmediato en ninguna ruta específica, sino que establece un marco más ágil ante futuras solicitudes”.

La aerolínea ya cuenta con antecedentes en el mercado local. Entre 2005 y 2020 operó vuelos de cabotaje a través de su filial argentina, hasta que la pandemia, sumada a las condiciones regulatorias y operativas del país y a la imposibilidad de alcanzar acuerdos laborales, la obligaron a retirarse del segmento doméstico y a cancelar la mayor parte de sus operaciones internacionales con matrícula argentina. Desde entonces, mantuvo su presencia únicamente mediante vuelos internacionales operados por otras filiales del grupo.

En ese contexto, la empresa había señalado en 2020: “El cese de operaciones de Latam Airlines Argentina, por tiempo indeterminado, obedece a que con las actuales condiciones de la industria local, agravadas por la pandemia de COVID-19, no se visualiza la viabilidad de un proyecto sustentable”. En ese momento, era la segunda aerolínea del país detrás de Aerolíneas Argentinas, con el 20% del mercado, 2.000 empleados y operaciones en 12 destinos de cabotaje.

Según se detalló, la Disposición 46/2025 habilita a la aerolínea designada por la autoridad aeronáutica chilena a explotar servicios aéreos regulares y no regulares con derechos de tráfico de hasta novena libertad del aire. El marco legal se sustenta en los acuerdos bilaterales firmados entre Argentina y Chile en 1996 y 2022, así como en el memorándum de entendimiento de abril de 2024.

El texto oficial también destaca que Latam cumplió con todos los requisitos legales y administrativos exigidos por la normativa argentina para prestar los servicios solicitados, y que podrá operar vuelos internacionales y de cabotaje incluso con aeronaves de gran porte. Asimismo, el procedimiento incluyó la notificación formal a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

En paralelo, el Gobierno autorizó a la compañía a realizar combinaciones internacionales de pasajeros y carga en rutas específicas, como el tramo Santiago de Chile–Río de Janeiro–Buenos Aires, consignó Infobae.

Desde el Ejecutivo remarcaron que la medida se enmarca en la política de cielos abiertos, cuyo objetivo es ampliar la conectividad aérea, aumentar la oferta de vuelos y fomentar la competencia en el sector aerocomercial argentino.

