De protección LGBTI+ a IA: las diplomaturas de Derecho para el año próximo y sus precios

Con modalidades principalmente virtuales y cursados de corta duración, la Facultad de la UNT presentó su oferta de posgrado para 2026.

UNA DISCIPLINA MÀS ACTUAL. Derecho lanza diplomaturas en derechos LGBTI+, inteligencia artificial, política y derecho digital. / FREEPIK UNA DISCIPLINA MÀS ACTUAL. Derecho lanza diplomaturas en derechos LGBTI+, inteligencia artificial, política y derecho digital. / FREEPIK
Hace 3 Hs

El derecho también se actualiza. Ya en mirando hacia 2026, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán anunció una nueva edición de sus diplomaturas de posgrado, con propuestas que cruzan lo jurídico con los debates que hoy atraviesan la agenda pública, la tecnología y el mundo del trabajo.

Con modalidades mayoritariamente virtuales y cursados de corta duración, la oferta apunta a estudiantes avanzados, docentes y profesionales que buscan sumar herramientas concretas sin alejarse de la práctica. Derechos LGBTI+, inteligencia artificial (IA), comunicación política, contratos y derecho digital forman parte de una grilla pensada para responder a los desafíos actuales del ejercicio profesional.

La oferta académica para 2026

Entre las diplomaturas confirmadas se encuentran:

Protección integral de las personas LGBTI+ (inicio en 2026): cursado virtual sincrónico, con una duración de cuatro meses.

Inteligencia Artificial en la Gestión y Comunicación Política (inicio en 2026): modalidad híbrida y cursado de tres meses.

Asesoramiento Jurídico de la Empresa en Mercados Tradicionales y Digitales (inicio en 2026): modalidad virtual sincrónica.

Contratos del Derecho Privado – Civiles y Comerciales (inicio en mayo de 2026): modalidad virtual sincrónica.

Derecho Digital, Innovación Jurídica, Habilidades Blandas y Liderazgo (inicio en mayo de 2026): cursado virtual sincrónico.

Inteligencia Artificial en la Justicia (inicio en 2025): modalidad virtual sincrónica, en articulación con la Federación Argentina de la Magistratura.

Cada propuesta cuenta con equipos docentes especializados y un enfoque práctico orientado al ejercicio profesional.

Costos, inscripción y formas de pago

Las diplomaturas mantienen un esquema de aranceles unificado. Para el público general, la inscripción tiene un valor de $ 230.000 y la cuota mensual es de $ 100.000. En el caso de docentes de la UNT, la inscripción es de $ 115.000 y la cuota mensual, de $ 50.000.

Toda la información sobre inscripción, medios de pago y requisitos se encuentra disponible en la página oficial de la Facultad de Derecho: derecho.unt.edu.ar/diplomaturas-posgrado/ Las consultas también pueden realizarse al WhatsApp de la Secretaría de Gestión: 3815170823.

