De protección LGBTI+ a IA: las diplomaturas de Derecho para el año próximo y sus precios

Costos, inscripción y formas de pago

Las diplomaturas mantienen un esquema de aranceles unificado. Para el público general, la inscripción tiene un valor de $ 230.000 y la cuota mensual es de $ 100.000. En el caso de docentes de la UNT, la inscripción es de $ 115.000 y la cuota mensual, de $ 50.000.