Otamendi al Barcelona: ¿qué hay de cierto sobre el interés culé en el defensor de la "Scaloneta"?

Quien no está para nada de acuerdo es Mourinho, DT del Benfica, que se puso firme ante los dirigentes y pidió la inmediata renovación del contrato del central de la selección argentina. El prestigioso entrenador enfrenta un tramo delicado de la temporada: está a ocho puntos del líder Porto, con quien se enfrentará en cuartos de final de la Copa de Portugal. También está fuera de los puestos de clasificación en la Champions League a falta de dos fechas. Perder a un caudillo en este momento sería un golpe casi de nocáut para el DT, que ganó la máxima competencia europea en dos oportunidades pero en los últimos años viene acumulando campañas irregulares.