Otamendi al Barcelona: ¿qué hay de cierto sobre el interés culé en el defensor de la "Scaloneta"?

El club catalán atraviesa una plaga de lesiones y se quedó sin opciones en la zaga central. Por los problemas económicos, el técnico Flick apuntaría a un central de probada experiencia y bajo costo.

PRIMER NIVEL. El capitán del Benfica podría regresar al máximo nivel mundial, al menos por seis meses si firma con Barcelona. PRIMER NIVEL. El capitán del Benfica podría regresar al máximo nivel mundial, al menos por seis meses si firma con Barcelona.
Hace 2 Hs

El mercado de pases no solo se mueve en nuestro país, sino también en el Viejo Continente. Y los rumores en España sobre Nicolás Otamendi no paran de crecer en los últimos días. El Barcelona se encuentra con la enfermería colmada, con la mayor parte de los afectados en la última línea.

El elenco “blaugrana” intentó primero por otro argentino, Marcos Senesi, del Bournemouth inglés, pero el alto costo del ex San Lorenzo descartó rápidamente la idea. Ahí es cuando aparece el interés por el capitán del Benfica: Otamendi tiene contrato en el club portugués hasta junio, por lo que una salida en esta ventana se podría concretar por un precio muy bajo. Además, el club “culé” ve la experiencia del ex Vélez como una ventaja, ya que no necesitaría adaptación.

No tan rápido: Mourinho se planta

Quien no está para nada de acuerdo es Mourinho, DT del Benfica, que se puso firme ante los dirigentes y pidió la inmediata renovación del contrato del central de la selección argentina. El prestigioso entrenador enfrenta un tramo delicado de la temporada: está a ocho puntos del líder Porto, con quien se enfrentará en cuartos de final de la Copa de Portugal. También está fuera de los puestos de clasificación en la Champions League a falta de dos fechas. Perder a un caudillo en este momento sería un golpe casi de nocáut para el DT, que ganó la máxima competencia europea en dos oportunidades pero en los últimos años viene acumulando campañas irregulares.

