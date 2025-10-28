El mensaje que sorprendió a todos: Mourinho habló de Nicolás Otamendi y su posible llegada a River

En las últimas horas surgieron versiones que vinculaban a Nicolás Otamendi con un posible regreso al fútbol argentino después del Mundial 2026, específicamente al "Millonario". Sin embargo, desde Portugal la situación tomó otro matiz luego de las declaraciones de José Mourinho, entrenador de Benfica, quien elogió la vigencia y el nivel del capitán. El técnico expresó que la edad no siempre coincide con lo que se ve en el campo y que, en su caso, Otamendi sigue compitiendo como un jugador plenamente activo.