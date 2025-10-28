Secciones
El mensaje que sorprendió a todos: Mourinho habló de Nicolás Otamendi y su posible llegada a River

El entrenador de Benfica destacó la vigencia del defensor argentino mientras desde su entorno desmintieron contactos con el "Millonario".

Hace 1 Hs

En las últimas horas surgieron versiones que vinculaban a Nicolás Otamendi con un posible regreso al fútbol argentino después del Mundial 2026, específicamente al "Millonario". Sin embargo, desde Portugal la situación tomó otro matiz luego de las declaraciones de José Mourinho, entrenador de Benfica, quien elogió la vigencia y el nivel del capitán. El técnico expresó que la edad no siempre coincide con lo que se ve en el campo y que, en su caso, Otamendi sigue compitiendo como un jugador plenamente activo.

Los rumores sobre una negociación con el conjunto de Núñez fueron desmentidos por el entorno del defensor, según informó TyC Sports. Además, el zaguero tiene contrato con las "Águilas" hasta mediados del próximo año, vínculo que renovó en junio, lo que refuerza todavía más la idea de continuidad en Portugal.

En entrevistas previas, Otamendi había contado que recibió propuestas para cambiar de club, pero aseguró que su prioridad se mantiene en competir al más alto nivel y sostener su lugar en la Selección Argentina. Explicó que, pese a tener ofertas, su decisión fue seguir en Benfica porque desea permanecer dentro del radar del cuerpo técnico nacional.

No es la primera vez que Mourinho se expresa sobre el nivel del defensor. En la previa de un partido ante Rio Ave, el entrenador había destacado que "Ota" es un verdadero líder dentro del vestuario y que la cinta de capitán está en el brazo indicado. Sus elogios no apuntan solo a la actitud, sino al rendimiento que viene mostrando en la temporada.

Un presente con continuidad

El ex Manchester City está disputando una campaña de alta participación: suma 21 partidos como titular y viene de convertir un gol ante Arouca. Su actualidad confirma que, más allá de los rumores, su presente se sostiene en su rol como pieza clave del Benfica.

