La Nasa confirmó que un asteroide del tamaño de un colectivo "rozó" la Tierra

Según los listados técnicos, el asteroide -identificado como 2025 YH3- alcanzó su máxima cercanía el 22 de diciembre a las 12.43 UTC. Pasó a unos 457.000 kilómetros del centro de la Tierra, lo que equivale a 1,19 veces la distancia entre la Tierra y la Luna, desplazándose a una velocidad relativa cercana a los 10 kilómetros por segundo. Con un brillo máximo de magnitud 17, fue completamente invisible a simple vista y no generó efectos sobre satélites, mareas ni condiciones meteorológicas.