El desierto lunar tucumano, una joya escondida para quienes buscan una experiencia diferente

Se trata de Tiu Punco, un rincón árido que emerge de Amaicha del Valle y promete una experiencia sensorial única.

Hace 2 Hs

A la hora de pensar en hacer turismo en Tucumán, las opciones son infinitas; desde los circuitos históricos y culturales de la capital hasta los valles, y cerros que rodean a la provincia y que ofrecen un paisaje excepcional. Entre esos lugares se destaca Tiu Punco, un rincón árido y silencioso situado a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar en Amaicha del Valle. El lugar se asemeja al de un desierto lunar y ofrece una experiencia distinta a la habitual imagen verde de la provincia.

Se caracteriza por su inmensidad, por sus formaciones rocosas, sus lomas y el terreno arenoso que conforman un paisaje extraño e hipnótico. Es como caminar por la luna, aseguran quienes vivieron la experiencia del lugar. Si se busca un lugar donde predomine el silencio, ésta es la mejor opción porque el Tiu Punco, no hay sonidos urbanos ni señales de civilización; solo el viento, la inmensidad y la percepción de que estás en un paisaje casi intacto.

Es uno de los atractivos naturales más interesantes de Amaicha que invita a la contemplación y el asombro. Caminar por sus lomas y cañadones implica conectarse con algo ancestral, con la historia geológica y humana que ha moldeado estas tierras a lo largo del tiempo. Su esencia es generar una sensación de vacío vibrante con una experiencia sensorial completa.

Se recomienda contratar una excursión con agencia, la duración del recorrido se extiende en media jornada. Tiu Punco está comenzando a abrirse al mundo del turismo rural: hay prestadores que ofrecen recorridos, caminatas, visitas guiadas.

Su nombre, que en quechua significa, “puerta del desierto” o “puerta del arenal”, es un rincón que invita al asombro, a la contemplación y a entender que muchas veces lo más increíble está más cerca de lo que imaginamos.

