El desierto lunar tucumano, una joya escondida para quienes buscan una experiencia diferente

A la hora de pensar en hacer turismo en Tucumán, las opciones son infinitas; desde los circuitos históricos y culturales de la capital hasta los valles, y cerros que rodean a la provincia y que ofrecen un paisaje excepcional. Entre esos lugares se destaca Tiu Punco, un rincón árido y silencioso situado a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar en Amaicha del Valle. El lugar se asemeja al de un desierto lunar y ofrece una experiencia distinta a la habitual imagen verde de la provincia.