“La disciplina marcó mi camino”, dice el karateca tucumano de 16 años con proyección mundial

DEPORTE. Lisandro Fontana Lardies fue distinguido por la Provincia y la Legislatura de Tucumán por su trayectoria y proyección internacional en karate. / GENTILEZA DE LISANDRO FONTANA LARDIES
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Lo más popular