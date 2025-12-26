Gianluca Ferrari pide pista para ser el nuevo líder defensivo de Atlético Tucumán

Prohibido relajarse

Con la mente puesta en la gira por Uruguay (pactada para el 12 al 16 de enero) y el inicio del Torneo Apertura (estipulado para el fin de semana del 24 y 25) Ferrari envió un mensaje claro hacia adentro: no hay margen de error. El equipo necesita sumar para no sufrir con los promedios ni la tabla anual. "Para mí son todos rivales directos. No estamos en condiciones de regalar nada ni de sobrar ningún partido, porque después terminamos sufriendo hasta el último", analizó con autocrítica.