La verdad sobre el futuro de Nicolás Laméndola: cautela ante los micrófonos y una firma bajo llave

Nicolás Laméndola se ganó, a fuerza de fútbol y carácter, el rótulo de líder en Atlético Tucumán. En una temporada con altibajos, “Chueco” fue la carta de desequilibrio del “Decano”: aportó gambetas, asistencias y una muestra de temperamento que lo consolidó en el primer equipo y lo posicionó como uno de los grandes favoritos de la hinchada.
A la salida de uno de los entrenamientos, el jugador surgido en Ojo de Agua se mostró relajado y analizó el año que llega a su fin. Y aunque no dio por asegurada su continuidad en el club, habló con la proyección de quien se siente pieza clave para los desafíos que se vienen.
En primera instancia, se refirió a sus sensaciones luego de finalizar las primeras dos semanas de preparación. Afirmó que “el grupo está muy bien” y posó sus ojos en los primeros amistosos de 2026, con la gira a Uruguay y la Serie Río de la Plata en el horizonte. “Estamos con la mente puesta primero en los amistosos y después en el torneo. Obviamente que esperamos ganarlos, pero son lo que son: partidos de preparación para ver cómo estamos y qué tenemos que mejorar. Sirven para ver qué nos falta y qué no”, explicó.
Laméndola contó cómo se está adaptando el plantel al nuevo estilo táctico que caracteriza al DT Hugo Colace. “Estamos trabajando mucho, agarrando su idea y su forma de jugar. Es un esquema muy intenso, muy ofensivo, así que estamos contentos. Queremos agarrar todas las cosas que nos pide; obviamente eso lleva trabajo, pero veo al grupo muy comprometido. Estamos tratando de pulir cosas que él quiere”.
Respaldo estadístico
Al mencionar a Laméndola como uno de los líderes futbolísticos del “Decano”, el argumento no es sólo una sensación: las estadísticas lo avalan. Según la base de datos de SofaScore, “Chueco” lidera varios aspectos ofensivos del equipo en el último Clausura: 1° en participación directa en goles (5), 1° en asistencias totales (4), 1° en grandes ocasiones creadas (5), 1° en pases clave por partido (1,5) y 2° en regates completados por partido (1,2).
Con el pasar de los partidos se adueñó de la banda izquierda y, cuando la pelota más quemaba, se encargó de pedirla y encarar. Una jugada en particular se volvió su marca registrada: el enganche de afuera hacia adentro y el centro de derecha al punto penal, fórmula con la que llegaron varios goles “decanos”.
Sin embargo, a pesar de haber dado un salto de calidad, prefiere esquivar el mote de “referente”. “No, no me lo tomo así. Para que a mí me llegue la pelota, tiene que pasar por abajo y tiene que pasar por el medio... Es un trabajo en conjunto. Si digo que soy el más ofensivo no es justo, porque yo tengo que defender también. Todos somos iguales. A mi forma de verlo, no está bueno poner un nombre por arriba de todos”, sostuvo con humildad.
Según el jugador, sus préstamos en Aldosivi y Atlético de Rafaela fueron fundamentales para su maduración. ¿La clave del nivel actual? La confianza. “Creo que fue agarrar confianza más que nada, porque mis cualidades las tuve siempre. Yo confié siempre en mí, por algo hago lo que hago. Sólo que hubo alguien que agarró y me dijo ‘tomá, jugá’. Entonces ahí agarré la seguridad que necesitaba para crecer. Agradezco a todos los técnicos que tuve, pero hay algunos puntuales que me hicieron jugar y estoy muy agradecido”, explicó.
En cuanto a su posición, si bien brilló por la banda zurda, aclaró su polifuncionalidad. “He jugado por la derecha en otros equipos, por la izquierda y de interno. Me gusta por izquierda, pero no tengo problema en ocupar otros puestos”.
Idilio con la hinchada
A fuerza de atrevimiento, se posicionó como uno de los preferidos de la tribuna, condicionado también por su sentido de pertenencia. El volante nota y agradece el cariño. “Lo noté y estoy muy agradecido. El último partido de local fui y tiré mi camiseta a la tribuna. Podría haberla tirado a todos lados, pero bueno, ¡no tenemos tantas camisetas!”, dijo entre risas.
Luego, explicó el trasfondo de aquel regalo hacia la tribuna. “Fue un gesto porque cada vez que pisaba ese lado me aplaudían; haga lo que haga, siempre estaban apoyándome. Fue un campeonato bastante duro y ellos seguían alentando, así que les agradezco el apoyo hacia mí y hacia los chicos”.
En ese punto, “Chueco” aprovechó para analizar la temporada. Rescató el rendimiento en el “José Fierro”, pero se mostró autocrítico con las salidas de Tucumán. “Nadie quiere tener un campeonato malo. Tuvimos muchos altibajos; nos costó y estaba muy evidente el tema de visitante. Pero creo que, a pesar del primer torneo, tuvimos un buen segundo semestre”, reflexionó.
De cara a 2026, los objetivos son ambiciosos: “No clasificamos, pero hicimos muchos puntos de local, volvimos a hacernos fuertes ahí. Esperamos este año mejorar de visitante y seguir con esa cualidad de ganar en casa. Queremos volver a dejar a este equipo en copas internacionales, como se lo merece, y tratar de clasificar a los playoffs”.
Final abierto
Si bien se mostró relajado a lo largo de la entrevista, una pregunta generó cierta incomodidad: su continuidad en el equipo. Con rumores de interés de otros clubes, Laméndola eligió la cautela: “Estoy contento de estar acá. No sé qué va a pasar, esto es fútbol y es pensar en el hoy. Vamos a ver, vamos a ver”. Según se informó desde la CD, el volante renovó su contrato hace 15 días.
Aunque los rumores de mercado siempre generan alerta (trascendió un supuesto interés de Newell´s, dirigido por la dupla Favio Orsi-Sergio Gómez), el contexto invita al optimismo. Laméndola habla como un jugador comprometido con el proyecto de Colace y con sed de revertir la situación del equipo en 2026. El deseo de la hinchada es uno solo: que “Chueco” siga tirando gambetas y centros venenosos con la camiseta celeste y blanca.