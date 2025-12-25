La verdad sobre el futuro de Nicolás Laméndola: cautela ante los micrófonos y una firma bajo llave

En primera instancia, se refirió a sus sensaciones luego de finalizar las primeras dos semanas de preparación. Afirmó que “el grupo está muy bien” y posó sus ojos en los primeros amistosos de 2026, con la gira a Uruguay y la Serie Río de la Plata en el horizonte. “Estamos con la mente puesta primero en los amistosos y después en el torneo. Obviamente que esperamos ganarlos, pero son lo que son: partidos de preparación para ver cómo estamos y qué tenemos que mejorar. Sirven para ver qué nos falta y qué no”, explicó.