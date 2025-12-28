Secciones
La Facet busca estudiantes avanzados para acompañar a ingresantes en 2026

El Área Ingreso invita a los beneficiarios 2025 de las Becas Manuel Belgrano a postularse como consultores becarios durante el Curso de Ingreso de febrero.

Hace 3 Hs

Acompañar a quienes dan sus primeros pasos en la universidad y, al mismo tiempo, cumplir con los requisitos para renovar una beca nacional. Esa es la propuesta que lanzó el Área Ingreso de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología (Facet) de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), que abrió la convocatoria para Consultores Becarios 2026.

La iniciativa está dirigida a estudiantes avanzados de la facultad que durante 2025 hayan sido beneficiarios del Programa Nacional de Becas Estratégicas Manuel Belgrano. Quienes resulten seleccionados podrán desarrollar tareas de acompañamiento académico durante el Curso de Ingreso de febrero de 2026, una instancia clave para los nuevos estudiantes.

El rol de los consultores consiste en brindar consultas presenciales a ingresantes, en espacios especialmente asignados por la Facultad. Estas actividades permiten cumplir con las exigencias académicas previstas en el reglamento del programa de becas para su renovación, sin interferir con el cursado regular.

Para ser consultores de la Facet

Para postularse es necesario ser alumno avanzado de alguna carrera dictada en la Facet, y tener aprobadas al menos diez materias cuatrimestrales o cinco anuales. Además, se requiere disponibilidad de tres horas semanales en alguno de los turnos establecidos —mañana, mediodía o tarde— y no ejercer como profesor particular.

Las actividades se desarrollarán entre el 2 de febrero y el 10 de marzo de 2026, período en el que los consultores acompañarán a quienes ingresan a la vida universitaria, compartiendo experiencias, resolviendo dudas y facilitando la adaptación a la facultad.

La inscripción se realiza mediante un formulario online (forms.gle/4gsr5Ga9Vz3HMsz69), que deberá completarse antes del lunes 26 de enero de 2026. En la Facet destacaron que se trata de una oportunidad para fortalecer el compromiso académico, sumar experiencia y contribuir al acompañamiento de nuevas generaciones de estudiantes.

Tucumán
