La Facet busca estudiantes avanzados para acompañar a ingresantes en 2026

Acompañar a quienes dan sus primeros pasos en la universidad y, al mismo tiempo, cumplir con los requisitos para renovar una beca nacional. Esa es la propuesta que lanzó el Área Ingreso de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología (Facet) de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), que abrió la convocatoria para Consultores Becarios 2026.