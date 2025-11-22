Secciones
SociedadEducación

Un joven físico de Aguilares volvió de China con el sueño de enseñar asignaturas nuevas en la UNT

Facundo Abaca, becario doctoral del Conicet y docente de la Facet, participó de un programa en la Space Weather School, en Hainan, donde analizó una erupción solar de 2024.

DE AGUILARES A CHINA POR LA FUERZA DEL ESTUDIO. Facundo Abaca integró uno de los mejores grupos de la Space Weather School, y prepara nuevas experiencias en Perú y Japón. / CORTESÍA FACUNDO ABACA DE AGUILARES A CHINA POR LA FUERZA DEL ESTUDIO. Facundo Abaca integró uno de los mejores grupos de la Space Weather School, y prepara nuevas experiencias en Perú y Japón. / CORTESÍA FACUNDO ABACA
Victoria Reinoso
Por Victoria Reinoso Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas JapónRusiaTucumánChinaBrasilItaliaPerúMalasia
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El Instituto Técnico de Aguilares y un premio a nivel nacional

El Instituto Técnico de Aguilares y un premio a nivel nacional

Si querés estudiar en la UNT, ya podés iniciar el proceso de preinscripción en varias facultades

Si querés estudiar en la UNT, ya podés iniciar el proceso de preinscripción en varias facultades

Resultados de las BEI 2025: la UNT amplió el cupo y dio 133 becas estudiantiles de investigación

Resultados de las BEI 2025: la UNT amplió el cupo y dio 133 becas estudiantiles de investigación

Buenas prácticas de acompañamiento educativo

Buenas prácticas de acompañamiento educativo

Cinco claves sobre el uso del celular en el aula

Cinco claves sobre el uso del celular en el aula

Lo más popular
Dos niñas dejarán de usar el apellido paterno
1

Dos niñas dejarán de usar el apellido paterno

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán se prepara para elegir su presidente
2

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán se prepara para elegir su presidente

Causa Cuadernos: “El dinero iba a la Quinta de Olivos”
3

Causa Cuadernos: “El dinero iba a la Quinta de Olivos”

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la Qualy, la posición de Colapinto y a qué hora es la carrera
4

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la Qualy, la posición de Colapinto y a qué hora es la carrera

Falleció la niña de siete años baleada en un ataque en San Cayetano
5

Falleció la niña de siete años baleada en un ataque en San Cayetano

Los agentes de tránsito de San Miguel de Tucumán incorporarán “bodycams”
6

Los agentes de tránsito de San Miguel de Tucumán incorporarán “bodycams”

Más Noticias
Qué carreras tendrán más salida laboral en Argentina en 2026, según la Inteligencia Artificial

Qué carreras tendrán más salida laboral en Argentina en 2026, según la Inteligencia Artificial

El tiempo en Tucumán: el cielo estará mayormente cubierto y se espera una máxima de 29°C para hoy

El tiempo en Tucumán: el cielo estará mayormente cubierto y se espera una máxima de 29°C para hoy

Una profesora denunció el acoso de sus alumnos y escribó una espeluznante carta: Se mueven como manada

Una profesora denunció el acoso de sus alumnos y escribó una espeluznante carta: "Se mueven como manada"

Los cinco hábitos clave para frenar el envejecimiento, según expertos en longevidad

Los cinco hábitos clave para frenar el envejecimiento, según expertos en longevidad

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán se prepara para elegir su presidente

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán se prepara para elegir su presidente

Dos niñas dejarán de usar el apellido paterno

Dos niñas dejarán de usar el apellido paterno

Causa Cuadernos: “El dinero iba a la Quinta de Olivos”

Causa Cuadernos: “El dinero iba a la Quinta de Olivos”

“Un viaje emocionante” para los ganadores de Enseñame Tucumán

“Un viaje emocionante” para los ganadores de Enseñame Tucumán

Comentarios