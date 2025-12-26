Secciones
De cero a una fortuna descomunal: quiénes son los nuevos multimillonarios que creó la Inteligencia Artificial

Nuevas caras surgieron en los listados de Forbes del último año.

Los nuevos multimillonarios que surgieron en el auge de la IA. Los nuevos multimillonarios que surgieron en el auge de la IA. Fuente: Ámbito Financiero
Por Luisina Acosta Hace 3 Hs

La inteligencia artificial no fue solo la herramienta del año. No solo sirvió a los estudiantes a completar sus tareas con mayor agilidad o mejorar la diligencia de las empresas sino que también hizo multimillonarias a decenas de personas. Este año, estos modelos tecnológicos se convirtieron en la fuente de riqueza para los emprendedores que se encargaron de su creación infraestructura y mantenimiento, volviendo a la IA una realidad cotidiana.

Si la IA se volvió aparte de nuestras vidas es porque ciertamente detrás de ella hubo personas realizando múltiples esfuerzos por lograrlo. Y aquellos intentos tuvieron un efecto colateral: 50 nuevos multimillonarios surgieron al lado de Elon Musk, Larry Page o Jeff Bezos.  

Un año marcado por la IA

El año estuvo lleno de hitos tecnológicos que involucraron a la IA. Desde la llegada de DeepSeek al mercado, hasta la competencia de Anthropic, las inversiones de OpenAI, Soft Bank y Oracle y los compromisos millonarios de construir infraestructura en IA de Alphabet y Microsoft, todo el 2025 estuvo marcada por la carrera de las tecnologías de redes neuronales.

Con la ola de inversiones, proyectos, aplicaciones surgieron los fundadores de empresas emergentes que ahora figuran en las listas de Forbes. Nuevas caras y nombres desconocidos se volvieron los destacados del año. Estos son según el ranking del medio, las cinco personas más multimillonarias que surgieron con la IA.

Los nuevos multimillonarios de la IA

Edwin Chen: el joven detrás de las grandes empresas

Con solo 37 años, Edwin Chen se posicionó como el debutante más rico y joven de la lista Forbes 400. Como CEO de Surge AI, logró algo impensado: escalar una empresa de etiquetado de datos hasta generar ingresos por 1.200 millones de dólares en 2024, sin depender de capitales de riesgo externos. Su compañía, valorada en 24.000 millones de dólares, es hoy el motor silencioso detrás de gigantes como Google, Meta y Microsoft. Su fortuna personal se estima en 18.000 millones de dólares.

Bret Taylor y Clay Bavor: el adiós a la atención al cliente tradicional

Figuras consagradas de Silicon Valley, este dúo fundó Sierra en 2023. En menos de dos años, su startup ya alcanzó una valoración de 10.000 millones de dólares al reemplazar los centros de atención al cliente con agentes inteligentes de alta eficiencia. Con clientes de la talla de North Face y Rivian, tanto Taylor como Bavor ostentan un patrimonio de 2.500 millones de dólares cada uno, controlando el 50% de la firma.

El "fenómeno Mercor": tres jóvenes que vencieron a Zuckerberg

Brendan Foody, Adarsh Hiremath y Surya Midha hicieron historia en octubre al convertirse en los multimillonarios autodidactas más jóvenes de todos los tiempos. Con apenas 22 años, superaron la marca de Mark Zuckerberg (quien llegó al primer billón a los 23). Su empresa, Mercor, se encarga de reclutar a los mejores expertos del mundo para entrenar los modelos de OpenAI y Anthropic. Cada uno posee una fortuna de 2.200 millones de dólares.

Anton Osika y Fabian Hedin: velocidad sin precedentes

Desde Europa, Anton Osika y Fabian Hedin rompieron todos los cronómetros con Lovable. Su plataforma permite crear aplicaciones y sitios web complejos con una simple instrucción de texto. Es la empresa de software que más rápido creció en la historia, alcanzando los 100 millones de dólares en ingresos en solo ocho meses. Tras una reciente ronda de inversión, la valoración de la firma subió a 6.600 millones de dólares, dejando a cada fundador con un patrimonio de 1.600 millones de dólares.

Lucy Guo: la mujer que desafía las listas de éxito

A sus 31 años, Lucy Guo es una de las figuras femeninas más influyentes del sector. Cofundadora de Scale AI en 2016, mantuvo una participación clave en la empresa que hoy es vital para el etiquetado de datos a nivel global. Sumado a su nuevo proyecto, Passes (una plataforma para creadores de contenido), su patrimonio alcanza los 1.400 millones de dólares. Recientemente, Guo fue noticia por superar temporalmente a Taylor Swift como la multimillonaria joven más rica del mundo por mérito propio.​

Comentarios