De cero a una fortuna descomunal: quiénes son los nuevos multimillonarios que creó la Inteligencia Artificial

La inteligencia artificial no fue solo la herramienta del año. No solo sirvió a los estudiantes a completar sus tareas con mayor agilidad o mejorar la diligencia de las empresas sino que también hizo multimillonarias a decenas de personas. Este año, estos modelos tecnológicos se convirtieron en la fuente de riqueza para los emprendedores que se encargaron de su creación infraestructura y mantenimiento, volviendo a la IA una realidad cotidiana.