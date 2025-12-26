Mercado de pases: Racing vendió a Almendra y acelera por Miljevic

Agustín Almendra llegó a “La Academia” a fines de 2023, como jugador libre tras una conflictiva salida del “Xeneize”, donde había estado varios meses entrenando apartado del plantel. En 2024 fue agarrando ritmo, y aunque siempre le costó en lo físico (en la mayor parte de los partidos salió reemplazado), fue una pieza clave en la conquista de la Copa Sudamericana 2024 y también en el título de la Recopa Sudamericana 2025. Gustavo Costas lo sostuvo como una fija en su esquema y le dio rodaje durante el resto del año.