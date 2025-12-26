Mercado de pases: Racing vendió a Almendra y acelera por Miljevic

El mercado de pases continúa su marcha y las novedades llegaron a la mitad celeste y blanca de Avellaneda. Primero, con la salida de Agustín Almendra, que se fue al Necaxa de México, y luego con los trascendidos de la inminente llegada de Matko Miljevic, una de las figuras de Huracán.
Por la venta del ex Boca al fútbol azteca, a la entidad presidida por Diego Milito le ingresaron 2,5 millones de dólares. La transacción del jugador del “Globo” le demandaría a Racing abonar alrededor de 4 millones de la misma moneda.
Un paso productivo
Agustín Almendra llegó a “La Academia” a fines de 2023, como jugador libre tras una conflictiva salida del “Xeneize”, donde había estado varios meses entrenando apartado del plantel. En 2024 fue agarrando ritmo, y aunque siempre le costó en lo físico (en la mayor parte de los partidos salió reemplazado), fue una pieza clave en la conquista de la Copa Sudamericana 2024 y también en el título de la Recopa Sudamericana 2025. Gustavo Costas lo sostuvo como una fija en su esquema y le dio rodaje durante el resto del año.
Miljevic, decidido a irse de Parque Patricios
El nacido en Miami ya avisó en Huracán que planea cambiar de aires. El mediocampista ya debutó en la selección de Estados Unidos y sueña con jugar el Mundial; pretende pasar a un club con más vidriera que la del “Globo”. Por eso, la entidad “Quemera” le puso precio: 5 millones de dólares por el 100% del pase. Igualmente, la idea de los dirigentes sería vender un porcentaje menor y quedarse con una parte de la ficha del volante.