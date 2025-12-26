Secciones
Mercado de pases: Racing vendió a Almendra y acelera por Miljevic

La Academia se desprendió del mediocampista central y apuntó al '10' de Huracán, con quien ya tendría todo acordado.

DICE ADIÓS. Almendra se va de Racing con dos títulos bajo el brazo. DICE ADIÓS. Almendra se va de Racing con dos títulos bajo el brazo.
Hace 3 Hs

El mercado de pases continúa su marcha y las novedades llegaron a la mitad celeste y blanca de Avellaneda. Primero, con la salida de Agustín Almendra, que se fue al Necaxa de México, y luego con los trascendidos de la inminente llegada de Matko Miljevic, una de las figuras de Huracán.

Por la venta del ex Boca al fútbol azteca, a la entidad presidida por Diego Milito le ingresaron 2,5 millones de dólares. La transacción del jugador del “Globo” le demandaría a Racing abonar alrededor de 4 millones de la misma moneda.

Un paso productivo

Agustín Almendra llegó a “La Academia” a fines de 2023, como jugador libre tras una conflictiva salida del “Xeneize”, donde había estado varios meses entrenando apartado del plantel. En 2024 fue agarrando ritmo, y aunque siempre le costó en lo físico (en la mayor parte de los partidos salió reemplazado), fue una pieza clave en la conquista de la Copa Sudamericana 2024 y también en el título de la Recopa Sudamericana 2025. Gustavo Costas lo sostuvo como una fija en su esquema y le dio rodaje durante el resto del año.

Miljevic, decidido a irse de Parque Patricios

El nacido en Miami ya avisó en Huracán que planea cambiar de aires. El mediocampista ya debutó en la selección de Estados Unidos y sueña con jugar el Mundial; pretende pasar a un club con más vidriera que la del “Globo”. Por eso, la entidad “Quemera” le puso precio: 5 millones de dólares por el 100% del pase. Igualmente, la idea de los dirigentes sería vender un porcentaje menor y quedarse con una parte de la ficha del volante.

