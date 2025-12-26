Uno por uno: quiénes son los 10 tenistas que más recaudaron en 2025 y qué lugar ocupan los argentinos

La temporada 2025 de la ATP ha bajado el telón y el ente rector del tenis mundial dio a conocer el informe anual sobre las ganancias de los jugadores. Los números confirman lo que se vio en la cancha: una nueva era dominada por Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, quienes no solo se repartieron los títulos más importantes, sino que generaron una brecha económica abismal respecto al resto de sus competidores. En este escenario de cifras exorbitantes, Francisco Cerúndolo se consolidó como la raqueta nacional con mayores ingresos.
Alcaraz cerró el año como el indiscutido rey del circuito. El español, que terminó en la cima del ranking mundial, acumuló una cifra impactante de U$S21.354.778 en premios. Este monto es inédito para cualquier tenista nacido después del año 2000 y lo acerca peligrosamente al récord histórico de Novak Djokovic en 2015, quien aquella vez sumó poco más de U$S21,6 millones.
El murciano construyó su fortuna a base de títulos grandes: conquistó Roland Garros y el US Open, además de tres Masters 1000 y tres ATP 500. A sus escasos 22 años, Alcaraz ya se ubica como el quinto tenista que más dinero recaudó en la historia del deporte, superando la barrera de los U$S60 millones en su carrera y quedando solo por detrás de leyendas como Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer y Andy Murray.
En la vereda de enfrente, Sinner no se quedó atrás. A pesar de haber perdido terreno por una sanción de doping que lo marginó de varios torneos, el italiano embolsó U$S19.120.641. Su temporada fue de una eficacia notable: ganó el Australian Open y Wimbledon (venciendo a Alcaraz en las finales de los otros dos Majors), además de coronarse en el Masters 1000 de París y las ATP Finals. Sinner logró un hito particular al convertirse en el primer jugador en superar los U$S19 millones en ganancias en dos temporadas diferentes.
La diferencia que ambos marcaron con el resto es abrumadora. El tercero en la lista, el alemán Alexander Zverev, sumó U$S7.468.230, una cifra que es casi la tercera parte de lo conseguido por los líderes. El "Top 10" de recaudación lo completan Alex de Minaur, Taylor Fritz, Felix Auger-Aliassime, Ben Shelton, Djokovic (quien cayó al noveno puesto con poco más de U$S5 millones) y Casper Ruud.
Los números de la legión argentina
En cuanto a los representantes nacionales, Francisco Cerúndolo fue el más destacado, ubicándose en el puesto 21 de la tabla general con un total de U$S2.683.442. "Cisco" cimentó sus ingresos en los torneos Masters 1000, destacándose su actuación en Madrid donde alcanzó las semifinales. Sin embargo, su cuenta pendiente estuvo en los Grand Slams, donde su mejor performance fue una tercera ronda en Australia, lo que le impidió escalar más alto en el ranking de premios, ya que estos torneos son los que reparten las mayores bolsas.
Un caso para destacar es el de Horacio Zeballos. El marplatense finalizó en el puesto 49 de la general con U$S1.527.730, pero con la particularidad de haberlo conseguido exclusivamente en la modalidad de dobles. Allí, Zeballos fue el quinto jugador que más recaudó en el mundo, gracias a sus títulos en Roland Garros y el US Open junto al español Marcel Granollers.
La lista de argentinos que lograron superar la barrera del millón de dólares en premios por sus méritos deportivos se completa con Tomás Martín Etcheverry (puesto 53), Sebastián Báez (puesto 54), Camilo Ugo Carabelli (puesto 72) y Mariano Navone (puesto 85).
Vale recordar que, en la tabla histórica de ganancias acumuladas a lo largo de una carrera, Juan Martín del Potro sigue siendo el referente nacional, ocupando el puesto 22 con más de U$S25 millones obtenidos durante sus años de actividad.