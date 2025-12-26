Uno por uno: quiénes son los 10 tenistas que más recaudaron en 2025 y qué lugar ocupan los argentinos

Los números de la legión argentina

En cuanto a los representantes nacionales, Francisco Cerúndolo fue el más destacado, ubicándose en el puesto 21 de la tabla general con un total de U$S2.683.442. "Cisco" cimentó sus ingresos en los torneos Masters 1000, destacándose su actuación en Madrid donde alcanzó las semifinales. Sin embargo, su cuenta pendiente estuvo en los Grand Slams, donde su mejor performance fue una tercera ronda en Australia, lo que le impidió escalar más alto en el ranking de premios, ya que estos torneos son los que reparten las mayores bolsas.