"No quiso jugar": la frase de David Nalbandian que reabre la herida de la Copa Davis 2008 y apunta contra Juan Martín Del Potro

David Nalbandian volvió a poner el foco sobre una de las heridas más profundas del tenis argentino. A 17 años de la final de la Copa Davis 2008, el ex número tres del mundo repasó aquel fin de semana en Mar del Plata y dejó definiciones contundentes sobre lo que, a su entender, salió mal dentro del equipo. Sus palabras incluyeron un señalamiento directo a Juan Martín del Potro y reavivaron una historia que todavía genera debate.
En una entrevista con el podcast Clank, conducido por Juan Pablo Varsky, Nalbandian aseguró que aquella serie ante España “se tendría que haber ganado sin ninguna duda”, pero remarcó que los integrantes del equipo argentino llegaron “en distinta sintonía”. Argentina fue local, España no contó con Rafael Nadal y, aun así, el desenlace fue adverso.
El cordobés recordó que la elección de la sede fue parte de una estrategia pensada inicialmente para incomodar a Nadal. Se había evaluado Córdoba por la altura, pero tras confirmarse la baja del español, Mar del Plata terminó siendo el escenario elegido. Según Nalbandian, jugar en polvo de ladrillo contra España era un riesgo, aunque sostuvo que, incluso así, las condiciones estaban dadas para quedarse con la serie.
Dentro de ese contexto, apuntó contra el estado físico y la preparación de del Potro, que con apenas 20 años llegaba como uno de los principales singlistas del equipo. Nalbandian sostuvo que lo vio con “muy poca energía” tras disputar el Masters y consideró que una final de Copa Davis exige una preparación específica. También fue crítico del partido que Del Potro perdió ante Feliciano López, un resultado que, desde su mirada, no estaba dentro de lo esperado.
El momento más delicado del relato llegó al recordar el cuarto punto de la serie. Con España arriba tras el dobles, Nalbandian afirmó que Del Potro no quiso jugar ese partido decisivo y que Agustín Calleri tampoco estaba en condiciones de asumir ese rol. La responsabilidad terminó recayendo en José Acasuso, quien no estaba pensado para disputar un single en ese contexto. Finalmente, Fernando Verdasco venció en cinco sets y España se quedó con la Ensaladera.
Para Nalbandian, la derrota fue el resultado de una planificación que se desarmó sobre la marcha. Explicó que los individuales estaban pensados para Del Potro y para él, y que ni Calleri ni Acasuso tenían ritmo de competencia ni estaban preparados para asumir ese protagonismo. Cuando eso ocurrió, el equipo quedó sin respuestas.
“La final de la Davis no es algo que se juegue todos los días”, insistió el extenista, que cerró su análisis con una sensación de oportunidad perdida. Según su visión, Argentina tenía el equipo y el contexto para consagrarse, pero la falta de sintonía y de preparación terminó siendo decisiva en una de las finales más recordadas, y dolorosas, del tenis nacional.