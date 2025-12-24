Fórmula 1 y el “Papá Noel secreto”: Franco Colapinto estuvo en la fiesta, se sorprendió con su regalo y sorprendió a Bearman

La Fórmula 1 volvió a mostrar su costado más distendido con la ya clásica dinámica del “Papá Noel secreto”, un juego que reunió a todos los pilotos que participaron de la temporada 2025. La categoría compartió el video del intercambio de regalos, en el que se ve a los corredores abriendo sus obsequios, reaccionando con sorpresa y tratando de adivinar quién había sido su amigo invisible. Entre ellos estuvo Franco Colapinto, que tuvo un rol destacado tanto por lo que recibió como por el presente que le tocó entregar.