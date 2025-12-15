Calendario 2026: ¿cuándo serán los feriados de Semana Santa el próximo año?

La Semana Santa es una de las efemérides del calendario litúrgico que no tiene una fecha fija, sino que depende de otros fenómenos a partir de los cuales se cuentan algunos días. Por eso, cada año el feriado coincide con un fin de semana diferente. Según los cálculos, la festividad de la Iglesia Católica puede caer entre el 22 de marzo y el 25 de abril.