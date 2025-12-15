Secciones
Calendario 2026: ¿cuándo serán los feriados de Semana Santa el próximo año?

El calendario católico se rige, en este caso, por el calendario lunar; motivo por el que la Semana Santa cambia de fecha cada año.

Los fieles se congregarán para celebrar la Semana Santa a principios de abril de 2026. Los fieles se congregarán para celebrar la Semana Santa a principios de abril de 2026. Foto: Sergio González - El Mundo
Por LA GACETA Hace 2 Hs

La Semana Santa es una de las efemérides del calendario litúrgico que no tiene una fecha fija, sino que depende de otros fenómenos a partir de los cuales se cuentan algunos días. Por eso, cada año el feriado coincide con un fin de semana diferente. Según los cálculos, la festividad de la Iglesia Católica puede caer entre el 22 de marzo y el 25 de abril.

El evento que se toma de referencia para saber cuándo será la Semana Santa es el equinoccio de otoño en el hemisferio sur y el equinoccio de primavera en el hemisferio norte. Es decir, el inicio del otoño o de la primavera en las dos mitades del mundo. A partir de esta fecha, se toma en cuenta cuándo será la próxima Luna llena.

De este modo, el Domingo de Pascua será el siguiente domingo a la Luna llena. Es el calendario lunar el que marca la Semana Santa. El Domingo de Ramos es el domingo anterior a la Luna llena; el Jueves Santo, tres días antes de Pascua; el Viernes Santo, dos días antes y el Sábado Santo, el día previo.

¿Cuándo serán los feriados de Semana Santa en 2026?

La primera Luna llena posterior al equinoccio de otoño de 2026 será el 1 de abril, que cae día miércoles. El domingo posterior será 5, Domingo de Pascua. La Semana Santa quedará entonces conformada entre el lunes 30 de marzo y el domingo 5 de abril. Pero no todos los días serán libres. El calendario nacional de feriados de Argentina establece que habrá solo dos días de actividades extraordinarias.

El Jueves Santo será el 2 de abril; el Viernes Santo, el 3; el Sábado Santo, el 4. Este año, el único feriado de la Semana Santa fue el 18 de marzo, Viernes Santo. Se espera que el calendario 2026 siga el mismo orden y que el feriado sea decretado el viernes 3 de abril de 2026. Sin embargo, el Gobierno nacional aún no confirmó nada respecto al calendario del año entrante.

El Jueves Santo, Sábado Santo y Domingo de Pascua, en cambio, puede que sean declarados días no laborables. Pero no feriados. Quienes puedan disfrutar de los días libres, podrían organizar incluso las vacaciones clásicas del que sería el segundo fin de semana largo del año. En marzo, además, habrá un feriado el 24 por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

