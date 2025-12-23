Cómo se paga a quienes trabajan el 24, 25, 26, 31 de diciembre y 1 de enero

¿Cómo se pagan el 24, 26, 31 de diciembre y 2 de enero?

Para el personal del sector estatal, el 24 y el 31 de diciembre funcionan como asuetos administrativos, lo que otorga el día libre con goce de haberes. No obstante, los empleados considerados personal esencial, como quienes integran las fuerzas de seguridad, el sistema de salud o las guardias, perciben su salario habitual sin adicionales. Esto sucede porque estas jornadas no poseen jerarquía de feriado nacional, sino de una dispensa laboral específica para la administración pública.