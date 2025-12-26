Recuerdos fotográficos: 1968. La divertida visita de Duke Ellington a Tucumán

El 8 de septiembre de 1968 Duke Ellington (1899-1974) brindó un gran concierto de jazz en el club Estudiantes, en la apertura del IX Septiembre Musical. En realidad el corpulento jazzman (1,80 m.) de amplia sonrisa y grandes ojeras dio dos shows. El musical, ante una nutrida concurrencia de unas 3.000 personas, y otro ante los periodistas, apenas llegado con su orquesta el día anterior. Precedido por su buen humor, su capacidad como compositor, músico de orquesta y ejecutante, y su fama de mujeriego incorregible, apenas se bajó del avión sorprendió a un funcionario que había ido a recibirlo, al levantarlo y darle su saludo característico con cuatro besos en las mejillas.