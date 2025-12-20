Recuerdos fotográficos: 1968 y 1971. Fervor por el parapsicólogo González Quevedo

Una foto de él junto a una niña que levitaba -decía que era un truco- se anunciaba en sus presentaciones y así se publicó en LA GACETA del viernes 6 de septiembre de 1968 (foto abajo, cuando se informaba sobre el dictado de un curso intensivo sobre espiritismo, telepatía, adivinaciones y curanderismo, organizado por el Instituto Tucumano de Cultura Hispánica. Los temas eran: “Ciegos que pueden ver”; “Memoria del inconsciente-¿Recuerdos de existencias anteriores?”; “Hablar lenguas extranjeras sin haberlas aprendido”; “Poseídos por el demonio”; “¿Comunicaciones del más allá?”; “Test científicos de la adivinación. Viajes telepáticos”; “La distancia y la percepción extrasensorial”; “Telepatía sobre el inconsciente excitado”; “¿Apariciones de muertos?” y “Sugestión telepática”. La primera charla fue en el teatro Alberdi (foto principal) pero ante tanta afluencia de público las siguientes se dieron en el club Estudiantes.