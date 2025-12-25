Secciones
Transporte más caro: el colectivo ya puede costar hasta $66.000 por mes

El incremento del 31% en las tarifas obliga a los usuarios del Gran Tucumán a destinar una mayor parte de sus ingresos, con diferencias marcadas según el trayecto y la frecuencia de uso.

TRANSPORTE PÚBLICO. Un aumento del 31% rige en las tarifas desde el 19 de diciembre.
Matias Argañaraz
Por Matias Argañaraz Hace 1 Hs

El aumento del boleto de colectivos vuelve a sentirse con fuerza en el bolsillo de los tucumanos. Desde el pasado viernes, los usuarios del transporte público de toda la provincia deben afrontar una suba del 31% en las tarifas. En el Área Metropolitana, los pasajeros de Yerba Buena y Tafí Viejo son los que mayor presupuesto mensual deben destinar.

El Concejo capitalino se propone superar la crisis del transporte en 2026

El Concejo capitalino se propone superar la crisis del transporte en 2026

El impacto es especialmente significativo para los trabajadores que utilizan el colectivo a diario -cinco o seis días por semana- y que no cuentan con ningún tipo de beneficio o descuento. Con el nuevo esquema tarifario, el gasto mensual en transporte se incrementa de manera considerable y obliga a reacomodar los presupuestos familiares.

Cuánto debe destinar un trabajador que viaja todos los días

Hasta antes del aumento, con el boleto mínimo en $950, una persona que realizaba dos viajes diarios de lunes a viernes gastaba $9.500 por semana, lo que representaba un total mensual de $38.000.

Con la nueva tarifa de $1.250, los valores se modifican de la siguiente manera:

Dos viajes por día, cinco días a la semana: $12.500 semanales y $50.000 mensuales, lo que implica un incremento de $12.000 respecto del esquema anterior.

Dos viajes por día, seis días a la semana: $15.000 semanales y $60.000 mensuales, una suba de $14.400 en comparación con la tarifa previa.

Cuatro viajes diarios: el caso de algunos sectores

Para los trabajadores que deben realizar cuatro viajes por día, seis días a la semana -como ocurre en el sector de Comercio-, el gasto en transporte alcanza cifras aún más elevadas:

Por día: $5.000

Por semana: $30.000

Por mes: $120.000

Otras tarifas según el recorrido

En el caso de los usuarios que residen en Banda del Río Salí y Las Talitas, donde rige el código 101 con un valor actual de $1.348, el gasto para quienes realizan dos viajes diarios (ida y vuelta) se desglosa de la siguiente manera:

Por día: $2.696

Por semana: $13.480

Por mes: $53.920

Para quienes utilizan el transporte público desde Alderetes hacia la Capital cinco veces por semana, el código 102 quedó fijado en $1.546:

Por día: $3.092

Por semana: $15.460

Por mes: $61.840

Por último, los usuarios que se trasladan desde Yerba Buena o Tafí Viejo hacia San Miguel de Tucumán son los que mayor porcentaje de su presupuesto deben destinar al boleto. El código 103 se estableció en $1.653:

Por día: $3.306

Por semana: $16.530

Por mes: $66.120

Para las líneas interurbanas, comprendidas entre la 100 y la 142, algunas empresas ofrecen abonos promocionales con un valor equivalente a la tarifa mínima de $1.250. La compra está habilitada del 1 al 10 de cada mes y puede realizarse en las boleterías de la Terminal Nueva o en las oficinas de cada compañía. Estos pases permiten viajar únicamente en una línea determinada.

