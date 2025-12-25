Transporte más caro: el colectivo ya puede costar hasta $66.000 por mes

Para las líneas interurbanas, comprendidas entre la 100 y la 142, algunas empresas ofrecen abonos promocionales con un valor equivalente a la tarifa mínima de $1.250. La compra está habilitada del 1 al 10 de cada mes y puede realizarse en las boleterías de la Terminal Nueva o en las oficinas de cada compañía. Estos pases permiten viajar únicamente en una línea determinada.