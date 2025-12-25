Transporte más caro: el colectivo ya puede costar hasta $66.000 por mes

El aumento del boleto de colectivos vuelve a sentirse con fuerza en el bolsillo de los tucumanos. Desde el pasado viernes, los usuarios del transporte público de toda la provincia deben afrontar una suba del 31% en las tarifas. En el Área Metropolitana, los pasajeros de Yerba Buena y Tafí Viejo son los que mayor presupuesto mensual deben destinar.
El impacto es especialmente significativo para los trabajadores que utilizan el colectivo a diario -cinco o seis días por semana- y que no cuentan con ningún tipo de beneficio o descuento. Con el nuevo esquema tarifario, el gasto mensual en transporte se incrementa de manera considerable y obliga a reacomodar los presupuestos familiares.
Cuánto debe destinar un trabajador que viaja todos los días
Hasta antes del aumento, con el boleto mínimo en $950, una persona que realizaba dos viajes diarios de lunes a viernes gastaba $9.500 por semana, lo que representaba un total mensual de $38.000.
Con la nueva tarifa de $1.250, los valores se modifican de la siguiente manera:
Dos viajes por día, cinco días a la semana: $12.500 semanales y $50.000 mensuales, lo que implica un incremento de $12.000 respecto del esquema anterior.
Dos viajes por día, seis días a la semana: $15.000 semanales y $60.000 mensuales, una suba de $14.400 en comparación con la tarifa previa.
Cuatro viajes diarios: el caso de algunos sectores
Para los trabajadores que deben realizar cuatro viajes por día, seis días a la semana -como ocurre en el sector de Comercio-, el gasto en transporte alcanza cifras aún más elevadas:
Por día: $5.000
Por semana: $30.000
Por mes: $120.000
Otras tarifas según el recorrido
En el caso de los usuarios que residen en Banda del Río Salí y Las Talitas, donde rige el código 101 con un valor actual de $1.348, el gasto para quienes realizan dos viajes diarios (ida y vuelta) se desglosa de la siguiente manera:
Por día: $2.696
Por semana: $13.480
Por mes: $53.920
Para quienes utilizan el transporte público desde Alderetes hacia la Capital cinco veces por semana, el código 102 quedó fijado en $1.546:
Por día: $3.092
Por semana: $15.460
Por mes: $61.840
Por último, los usuarios que se trasladan desde Yerba Buena o Tafí Viejo hacia San Miguel de Tucumán son los que mayor porcentaje de su presupuesto deben destinar al boleto. El código 103 se estableció en $1.653:
Por día: $3.306
Por semana: $16.530
Por mes: $66.120
Para las líneas interurbanas, comprendidas entre la 100 y la 142, algunas empresas ofrecen abonos promocionales con un valor equivalente a la tarifa mínima de $1.250. La compra está habilitada del 1 al 10 de cada mes y puede realizarse en las boleterías de la Terminal Nueva o en las oficinas de cada compañía. Estos pases permiten viajar únicamente en una línea determinada.