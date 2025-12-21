El boleto interurbano y el rural registraron una suba del 31%

En la Casa de Gobierno se había barajado la posibilidad de fijar para los destinos más alejados de la ciudad un incremento menor respecto del porcentaje fijado en San Miguel de Tucumán. Sin embargo, según se explicó a LA GACETA, se tuvo en cuenta que la última actualización de la tarifa se remontaba a septiembre de 2024; y que el 31,58% otorgado en esta ocasión para todos los códigos del interior se encuentra en línea con la inflación interanual que calcula el Indec (31,4% entre noviembre de este año y del anterior).