El boleto interurbano y el rural registraron una suba del 31%

La suba de la tarifa del transporte público de pasajeros ya tiene impacto en todo Tucumán.
La Dirección General de Transporte de la Provincia (DGT), que tiene jurisdicción en los recorridos del interior, fijó un incremento del 31,58% en el boleto interurbano -es decir, las líneas del ámbito metropolitano- y en el boleto rural. El porcentaje imita lo fijado en la Capital para el servicio urbano, que pasó de $950 a a $1.250.
La resolución 7.750/25, firmada por el titular de la DGT, Sergio Apestey, surgió como consecuencia del pedido que había formulado la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), vía nota el 9 de diciembre pasado; es decir, cinco días después de la sesión del Concejo Deliberante que actualizó el valor del pasaje en San Miguel de Tucumán.
Según el instrumento, las firmas prestatarias fundamentaron su solicitud en la “crítica situación económica que atraviesa el sistema de transporte de pasajeros en la provincia”. Y, tal como había sucedido con las gestiones ante las autoridades municipales, desde Aetat advirtieron que “la falta de medidas urgentes podría derivar en la paralización total del servicio”. Pero, a diferencia de lo ocurrido durante las tensas negociaciones con la Intendencia, las tratativas entre el Poder Ejecutivo (PE) y Aetat transcurrieron sin cruces ni reproches.
Así, las áreas técnicas de la Dirección de Transporte efectuaron “un exhaustivo análisis de la situación del sector y de los distintos ítems que componen el costo de explotación del servicio”. Además, se tomaron en consideración los estudios de costos elaborados por los empresarios respecto del funcionamiento de los colectivos en las áreas metropolitana y rural.
De este modo, se elaboraron planillas “con los nuevos valores de los códigos tarifarios, con un incremento del 31,58 %, destacándose que el Código 100 se ajusta en forma conjunta con el valor del boleto municipal”.
Sobre la base de los últimos informes internos, realizados el jueves, se determinó que los nuevos valores incluidos en los anexos a la resolución “resultan razonables y adecuados a la necesidad de recomponer el cuadro tarifario, conciliando el interés público de los usuarios con la ecuación económico-financiera de las empresas prestatarias”. A la vez, se indicó que tales montos comenzarían a regir a partir de las 0 del viernes 19 (es decir, cuando comenzó a estar operativo también el incremento en la Capital).
En la Casa de Gobierno se había barajado la posibilidad de fijar para los destinos más alejados de la ciudad un incremento menor respecto del porcentaje fijado en San Miguel de Tucumán. Sin embargo, según se explicó a LA GACETA, se tuvo en cuenta que la última actualización de la tarifa se remontaba a septiembre de 2024; y que el 31,58% otorgado en esta ocasión para todos los códigos del interior se encuentra en línea con la inflación interanual que calcula el Indec (31,4% entre noviembre de este año y del anterior).
Valores en Tucumán
¿Cómo quedaron las tarifas del transporte público para el interior?
• Desde el viernes, para el boleto mínimo del ámbito interurbano (código 100, denominado “intramunicipal”) rige el precio de $1.250, como el urbano.
• El código 101, utilizado para el recorrido más corto en el área metropolitana -por ejemplo, entre la Capital y Lomas de Tafí-, ahora pasó a $1.348,25 (antes estaba en $1.024,65).
• El código 102 quedó fijado en $1.546; el 103, en $1.653,85; el 104, en $1.761,70; el 105 y el 106, en $1.959,45; y el 107, en $2.066.
• El código 108, que se aplica para el trayecto más extenso en el servicio interurbano, quedó en $2.283.
La Provincia también fijó los montos para cada pasaje en el ámbito rural.
El código 11, por caso, tuvo un incremento de $1.040 a $1.360. El 12 y el 13, en tanto, pasaron a $1.500 y $1.600, respectivamente. El valor máximo está dado por el código 60, que pasó de $9.260 a $12.200.
Como sucede hace décadas, el incremento de referencia estuvo dado por la Capital, previo tratamiento en el Concejo Deliberante y con el visto bueno del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM). Hasta el ajuste, con el valor de $950, San Miguel de Tucumán ocupaba el puesto 53 en el ranking del boleto urbano que realiza la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta). Con el incremento a $1.250, escaló al puesto 30, en la línea de San Fernando del Valle de Catamarca. El podio del boleto urbano es encabezado por Pinamar ($2.625), y lo completan Pergamino ($2.214) y Centenario, Neuquén ($1.997).
Algunas cifras
$1.250
es el valor del boleto metropolitano con código 100 (intramunicipal)
$1.348,25
es el precio del pasaje en el código 101, el inicial del metropolitano
$2.283
se fijó la tarifa del código 108, el más costoso dentro del interurbano
$12.200
es el valor máximo del pasaje del servicio rural (código 60)