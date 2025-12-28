Secciones
LA GACETA
SociedadSalud

¿El mate deshidrata? La ciencia fijó una postura al respecto

Durante años circuló la idea de que su consumo podía provocar deshidratación.

. . Foto: Uno Entre Ríos
Hace 1 Hs

El mate es mucho más que una infusión: forma parte de la identidad cotidiana de millones de argentinos. Acompaña desayunos, tardes de estudio, jornadas laborales y encuentros familiares, siempre presente junto a tortas fritas, bizcochitos o una porción de torta casera. Sin embargo, durante años circuló la idea de que su consumo podía provocar deshidratación. Hoy, la ciencia ofrece una respuesta clara y tranquilizadora.

Diversos estudios recientes demostraron que el mate no deshidrata. Si bien contiene cafeína -una sustancia con leve efecto diurético-, los especialistas señalan que, en personas habituadas a su consumo, ese efecto es mínimo y no genera una pérdida significativa de líquidos.

Investigaciones publicadas en el European Journal of Clinical Nutrition concluyen que el líquido aportado por el mate supera ampliamente cualquier aumento leve en la eliminación de orina. Es decir, lejos de deshidratar, el mate contribuye al balance hídrico diario del organismo.

El mito se originó justamente por la presencia de cafeína, pero la evidencia científica indica que el cuerpo desarrolla tolerancia a este componente con el consumo regular, reduciendo su impacto diurético. Por eso, tomado con moderación, el mate sí suma hidratación.

No obstante, los especialistas aclaran que existen situaciones en las que conviene moderar su ingesta. Personas con hipertensión sensible a la cafeína, trastornos del sueño, problemas gástricos o mujeres embarazadas deberían controlar la cantidad y la temperatura de la infusión, especialmente cuando se consume muy caliente.

Además, aunque el mate aporta líquido, no debe reemplazar por completo al agua. El agua sigue siendo esencial para una correcta hidratación, sobre todo durante la actividad física, en jornadas de calor extremo o frente a cuadros de fiebre, diarrea o vómitos.

Temas Digital
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tres ejercicios clave para mayores de 70 años que ayudan a recuperar masa muscular

Tres ejercicios clave para mayores de 70 años que ayudan a recuperar masa muscular

Qué ocurre en el cerebro y en el cuerpo cuando tomás café sin azúcar, según la ciencia

Qué ocurre en el cerebro y en el cuerpo cuando tomás café sin azúcar, según la ciencia

Cómo entrenar el cerebro: los cinco ejercicios que mejoran la memoria

Cómo entrenar el cerebro: los cinco ejercicios que mejoran la memoria

Adiós a los enchufes tradicionales: el nuevo sistema que se instala sin obra y revoluciona los hogares

Adiós a los enchufes tradicionales: el nuevo sistema que se instala sin obra y revoluciona los hogares

El ritual del billete en el zapato para atraer prosperidad en Año Nuevo

El ritual del billete en el zapato para atraer prosperidad en Año Nuevo

Lo más popular
Murió Brigitte Bardot: adiós a la leyenda del cine francés y defensora de los animales
1

Murió Brigitte Bardot: adiós a la leyenda del cine francés y defensora de los animales

Se actualiza el salario del personal doméstico
2

Se actualiza el salario del personal doméstico

Los comercios de la Capital no podrán entregar bolsas plásticas desde el jueves
3

Los comercios de la Capital no podrán entregar bolsas plásticas desde el jueves

La difícil relación de Brigitte Bardot con su único hijo: un vínculo marcado por la distancia
4

La difícil relación de Brigitte Bardot con su único hijo: un vínculo marcado por la distancia

Sexualmente hablando: hombres que tienen sexo con hombres
5

Sexualmente hablando: hombres que tienen sexo con hombres

Quién era Brigitte Bardot, la mujer que encarnó la libertad y la sensualidad en el siglo pasado
6

Quién era Brigitte Bardot, la mujer que encarnó la libertad y la sensualidad en el siglo pasado

Más Noticias
Taiwán bajo alerta: un terremoto histórico sacude la isla tras 25 años

Taiwán bajo alerta: un terremoto histórico sacude la isla tras 25 años

Año Nuevo Chino 2026: cuándo empieza, qué animal lo rige y qué le espera a cada signo

Año Nuevo Chino 2026: cuándo empieza, qué animal lo rige y qué le espera a cada signo

Adiós a las conservadoras clásicas: la tendencia que gana terreno para este verano 2026

Adiós a las conservadoras clásicas: la tendencia que gana terreno para este verano 2026

Compras de Año Nuevo: así atenderán los comercios en Tucumán durante el 29, 30 y 31 de diciembre

Compras de Año Nuevo: así atenderán los comercios en Tucumán durante el 29, 30 y 31 de diciembre

El tiempo en Tucumán: el domingo comenzó lluvioso, pero la temperatura iría en ascenso

El tiempo en Tucumán: el domingo comenzó lluvioso, pero la temperatura iría en ascenso

Tormentas y calor extremo: sigue la alerta amarilla y estas son las zonas más afectadas

Tormentas y calor extremo: sigue la alerta amarilla y estas son las zonas más afectadas

Montaldo: “No somos de la idea de prohibir el celular en el aula; pero debe haber disciplina, en el hogar y en la escuela”

Montaldo: “No somos de la idea de prohibir el celular en el aula; pero debe haber disciplina, en el hogar y en la escuela”

El fallecimiento de Martha Dichiara: adiós a una notable figura de la cultura

El fallecimiento de Martha Dichiara: adiós a una notable figura de la cultura

Comentarios