¿El mate deshidrata? La ciencia fijó una postura al respecto

El mate es mucho más que una infusión: forma parte de la identidad cotidiana de millones de argentinos. Acompaña desayunos, tardes de estudio, jornadas laborales y encuentros familiares, siempre presente junto a tortas fritas, bizcochitos o una porción de torta casera. Sin embargo, durante años circuló la idea de que su consumo podía provocar deshidratación. Hoy, la ciencia ofrece una respuesta clara y tranquilizadora.