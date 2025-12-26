“Anaconda”: un sueño de juventud que termina siendo una pesadilla adulta

La producción cosechó criticas de los especialistas (el fundador de los irónicos Golden Raspberry Award, John Wilson, la instaló entre las 100 películas malas y más divertidas que se hayan filmado, lo cual iba en contra de los objetivos centrales de Llosa, que se tomó muy en serio el proyecto). Sin embargo, fue tan exitosa que se transformó en un filme de culto que tuvo tres secuelas y un crossover con la franquicia “Lake Placid” (con sus recurrentes proyecciones en los servicios de cable), por lo que se podría afirmar que abrió una nueva brecha en el subgénero de animales salvajes que atacan sin piedad y con alta eficiencia.