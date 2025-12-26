Secciones
“Anaconda”: un sueño de juventud que termina siendo una pesadilla adulta

En la nueva “Anaconda”, un grupo de amigos decide recrear el filme original de 1997. Mezcla entre el humor y el terror.

PROTAGONISTAS. Thandie Newton, Jack Black y Paul Rudd, unidos siguiendo su fanatísmo por “Anaconda”. PROTAGONISTAS. Thandie Newton, Jack Black y Paul Rudd, unidos siguiendo su fanatísmo por “Anaconda”.
Fabio Ladetto
Por Fabio Ladetto Hace 4 Hs

El último estreno cómico del año tiene un espíritu innegable nostálgico y una cargada ironía sobre cómo los sueños de juventud pueden terminar siendo una pesadilla cuando el tiempo pasa y se llega a adultos.

En 1997, el director peruano Luis Llosa (primo del célebre escritor Mario Vargas Llosa) estrenó “Anaconda”, protagonizada por Jennifer Lopez (en sus inicios como famosa), Ice Cube, Jon Voight, Eric Stoltz y Owen Wilson en los papeles principales. La historia de esta producción de terror era obvia desde el título: una descomunal serpiente ataca a un grupo de antropólogos que busca a una tribu perdida en el Amazonas, y navega sin saberlo con un cazador furtivo que tiene como objetivo encontrar a la peligrosa anaconda.

La producción cosechó criticas de los especialistas (el fundador de los irónicos Golden Raspberry Award, John Wilson, la instaló entre las 100 películas malas y más divertidas que se hayan filmado, lo cual iba en contra de los objetivos centrales de Llosa, que se tomó muy en serio el proyecto). Sin embargo, fue tan exitosa que se transformó en un filme de culto que tuvo tres secuelas y un crossover con la franquicia “Lake Placid” (con sus recurrentes proyecciones en los servicios de cable), por lo que se podría afirmar que abrió una nueva brecha en el subgénero de animales salvajes que atacan sin piedad y con alta eficiencia.

El filme marcó a una generación y ahí es donde empieza la trama de la nueva “Anaconda”, la propuesta humorística que llega hoy a los cines argentinos. Dirigida por Tom Gormican, quien coescribió el guión con Kevin Etten, y protagonizada por Paul Rudd, Jack Black, Steve Zahn, Thandie Newton, Daniela Melchior y Selton Mello (Ice Cube hace un breve cameo), se centra en cuatro amigos de la infancia y su necesidad desesperada de superar la temida crisis de la mediana edad y cumplir sueños postergados.

Ellen Degeneres hizo su propia versión de "Anaconda" de Nicki Minaj

Ellen Degeneres hizo su propia versión de Anaconda de Nicki Minaj

Doug McCallister -cineasta frustrado-, Ronald Griffin Jr. -actor secundario desempleado-, Kenny Trent -camarógrafo de poco trabajo- y la abogada Claire Simons -exnovia del segundo- son fanáticos de la película original y buscan recrear su espíritu ya siendo adultos.

Nueva versión

Por ese motivo, viajan al Amazonas para filmar una nueva versión amateur de producción que está próxima a cumplir 30 años, pero su proyecto se desmorona cuando emerge una anaconda gigante real, lo que convierte el rodaje desenfadado en una peligrosa lucha por la supervivencia. “¿La película que se mueren por rehacer? Podría matarlos, literalmente”, completa la sinopsis de esta particular remake, con carga irónica. En ese viaje se suman dos locales, interpretados por Daniela Melchior y Selton Mello.

De este modo, reúne en su dinámica los elementos terroríficos que buscaba Llosa con el resultado de risas que generó en el público en las salas, al llevar al extremo y en forma desproporcionada los momentos más dramáticos, terminando en un efecto distinto en la platea.

Sony prepara una remake de "Anaconda"

Sony prepara una remake de Anaconda

Para lograr su objetivo, la dupla Rudd-Black despliega sus dotes histriónicas en esta historia de simpáticos perdedores. Pero el fuerte del producto está en el clima disparatado y desbordado que logran desplegar en pantalla, donde nadie puede esperar un tratamiento serio del guión. La parodia planteada por Gormican (autor de “Tras Las novias de mis amigos” y “El peso del talento”, con Nicolas Cage burlándose de sí mismo) funciona en tanto el espectador entre en el juego y compre la entrada para divertirse antes que asustarse. La posibilidad de que sea un reboot con sus propias secuelas dependerá del resultado de taquilla. Para atraer al público, Rudd prometió que se sentirá “una gran variedad de emociones”.

Black reconoció que deseaba integrar un elenco con Rudd: “me moría de ganas de trabajar con él, porque me hace reír muchísimo, y me encantaba el guión que era gracioso, poco convencional, muy original e inteligente y tonto a la vez”. Eso incluye la idea de un filme que habla de otro, mientras intenta sobrevolar una burla a la industria audiovisual en general y al cine de aventuras en particular.

