Títulos imperdibles: las mejores series y películas para ver en Netflix este fin de semana

Llegó el fin de semana y para muchos es el momento ideal para dejar encendida la televisión y sumergirse en una maratón de series y películas fascinantes. Por su parte, Netflix dio lugar en su catálogo a títulos nacionales e internacionales que no decepcionarán al público en esta jornada cinematográfica.
La plataforma de streaming más popular elaboró su listado de las películas y series más vistas entre las que podremos encontrar producciones como "En el Barro" que se posicionó primera entre las más vistas del servicio, así como producciones extranjeras españolas como la nueva incorporación "Muertos S.L". Dentro de las categorías de películas, la inclusión de la atrapante película de Brad Pitt, “Tren Bala” no dejará que te despegues de la pantalla.
Las series más aclamadas de Netflix
1. En el barro (2025)
Una de la series cuyo nombre más repercutió en el último tiempo, con personajes encarnados por María Becerra y Vlanetina Zenere.
Se trata de cinco reclusas que forjan un vínculo único tras un accidente mortal, hasta que la corrupción y las guerras territoriales dentro de una prisión despiadada amenazan con destruirlas. Género: Drama. Duración: ocho episodios.
2. División Palermo 2 (2025)
Reconocimientos internacionales y un elenco diverso, "División Palermo" es una serie argentina que mantiene el humor y la crítica social en cada episodio.
En la segunda temporada, la Guardia Urbana crece, por lo que el caos también. En plena campaña electoral, el barrio está más peligroso que nunca y, para investigar a una banda que opera desde un café de especialidad, los Servicios de Inteligencia reclutan a Felipe Rozenfeld, el personaje de Santiago Korovsky. Género: Comedia. Duración: 2 temporadas.
3. Merlina 2 (2025)
Desde que llegó a Netflix a principios de este mes, la segunda temporada de Merlina no deja de sorprender a los fanáticos. Una serie dirigida por el renombrado Tim Burton y protagonizada por la talentosa Jenna Ortega que lleva por un viaje espeluznante a las aventuras de la familia Addams.
En esta segunda entrega hay un misterio sobrenatural aún más oscuro y peligroso que el de la primera. Merlina regresa a la Academia Nevermore, esta vez por decisión propia, pero rápidamente se ve envuelta en una nueva oleada de asesinatos y secretos. Género: Terror/Drama Duración: primera parte de cuatro episodios.
4. Rehén (2025)
¿Qué harías si tuvieras que elegir entre tu familia y tu deber? Eso es lo que propone este nuevo thriller político de Netflix. A lo largo de cinco episodios lleva esta pregunta al extremo donde una decisión podría afectar al destino de un país entero.
Cuando secuestran al marido de la primera ministra británica y la presidenta de Francia empieza a recibir amenazas, ambas gobernantes se enfrentan a una decisión imposible. Género: suspenso político. Duración: cinco episodios.
5. Muertos S.L. (2024)
Una de las comedias mejor valoradas de los hermanos Caballero. Se trata de una disparatada obra que toma como escenario principal una funeraria.
Cuando fallece Gonzalo Torregrosa, propietario y fundador de la Funeraria Torregrosa, Dámaso Carrillo, su mano derecha en la empresa, no duda de que lo mejor para la continuidad del negocio es que él asuma el mando. Pero, contra todo pronóstico, Nieves, la septuagenaria viuda, decide ponerse al frente de la empresa familiar, ayudada por su inútil y entusiasta yerno, Chemi, experto en Marketing, y en contra de los planes de sus hijas de cerrar y montar un gimnasio. Género: Comedia negra. Duración: tres temporadas.
Las películas más vistas de Netflix
1. Harta (2025)
¿Cuál será la gota que colmará el vaso? Un día terriblemente malo lleva a una madre soltera trabajadora al límite y a cometer un sorprendente acto de desesperación. Género: Drama/Maternidad. Duración: 1 h 48 min.
2. K.O. (2025)
Bastien se mantuvo en las sombras desde que mató por accidente a su oponente Enzo durante un combate de MMA. Tres años después, la viuda de Enzo da con su paradero para pedirle ayuda: su hijo adolescente, Léo, desapareció en los conflictivos barrios del norte de Marsella. Bastien sale en su búsqueda y conoce a Kenza, una joven policía dispuesta a hacer cualquier cosa por derrocar a los nuevos capos de la mafia marsellesa. Léo corre un gran peligro y cada minuto cuenta. Género: Suspenso/Drama Duración: 1 h 26 min.
3. ¡Viva la vida! (2025)
Un collar del pasado lleva a Jéssica a recorrer Israel en un viaje decisivo marcado por giros familiares, amor inesperado y la búsqueda del sentido de la vida. Género: Comedia/Drama. Duración: 1 h 44 min.
4. Home: no hay lugar como el hogar (2015)
Después de que una raza alienígena llamada Boov conquista la Tierra, toda la población es reubicada, todos excepto una niña llamada Tip que se arregla para esconderse de los extraterrestres. Cuando Tip se encuentra con un Boov fugitivo llamado Oh, la desconfianza será mutua. Sin embargo, Oh no es como el resto de los Boov, él solo quiere tener amigos y divertirse. Pronto ambos emprenden la búsqueda de la madre de Tip, sin saber que los Gorg, enemigos de los Boov, están de camino. Género: Infantil/Comedia. Duración: 1 h 34 min.
5. Tren bala (2022)
Cinco asesinos a sueldo se encuentran a bordo de un tren bala que viaja de Tokio a Morioka con unas pocas paradas intermedias. La pregunta es quién saldrá vivo del tren y qué les espera en la estación final. Género: Acción/Comedia. Duración: 2 h 6 min.