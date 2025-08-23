Secciones
EspectáculosTV, Cine y Series

Títulos imperdibles: las mejores series y películas para ver en Netflix este fin de semana

La plataforma de streaming ofrece títulos fascinantes para este sábado y domingo, con producciones tanto nacionales como internacionales.

Estrenos de Netflix para este fin de semana. Estrenos de Netflix para este fin de semana.
Hace 1 Hs

Llegó el fin de semana y para muchos es el momento ideal para dejar encendida la televisión y sumergirse en una maratón de series y películas fascinantes. Por su parte, Netflix dio lugar en su catálogo a títulos nacionales e internacionales que no decepcionarán al público en esta jornada cinematográfica.

Si te gustó Miércoles, la serie que arrasa en Netflix España, estas 10 películas de Tim Burton te van a dejar flipando

Si te gustó Miércoles, la serie que arrasa en Netflix España, estas 10 películas de Tim Burton te van a dejar flipando

La plataforma de streaming más popular elaboró su listado de las películas y series más vistas entre las que podremos encontrar producciones como "En el Barro" que se posicionó primera entre las más vistas del servicio, así como producciones extranjeras españolas como la nueva incorporación "Muertos S.L". Dentro de las categorías de películas, la inclusión de la atrapante película de Brad Pitt, “Tren Bala” no dejará que te despegues de la pantalla.

Las series más aclamadas de Netflix 

1. En el barro (2025)

Una de la series cuyo nombre más repercutió en el último tiempo, con personajes encarnados por María Becerra y Vlanetina Zenere.

Se trata de cinco reclusas que forjan un vínculo único tras un accidente mortal, hasta que la corrupción y las guerras territoriales dentro de una prisión despiadada amenazan con destruirlas. Género: Drama. Duración: ocho episodios.

2. División Palermo 2 (2025)

Reconocimientos internacionales y un elenco diverso, "División Palermo" es una serie argentina que mantiene el humor y la crítica social en cada episodio.

En la segunda temporada, la Guardia Urbana crece, por lo que el caos también. En plena campaña electoral, el barrio está más peligroso que nunca y, para investigar a una banda que opera desde un café de especialidad, los Servicios de Inteligencia reclutan a Felipe Rozenfeld, el personaje de Santiago Korovsky. Género: Comedia. Duración: 2 temporadas.

3. Merlina 2 (2025)

Desde que llegó a Netflix a principios de este mes, la segunda temporada de Merlina no deja de sorprender a los fanáticos. Una serie dirigida por el renombrado Tim Burton y protagonizada por la talentosa Jenna Ortega que lleva por un viaje espeluznante a las aventuras de la familia Addams.

En esta segunda entrega hay un misterio sobrenatural aún más oscuro y peligroso que el de la primera. Merlina regresa a la Academia Nevermore, esta vez por decisión propia, pero rápidamente se ve envuelta en una nueva oleada de asesinatos y secretos. Género: Terror/Drama Duración: primera parte de cuatro episodios.

4. Rehén (2025)

¿Qué harías si tuvieras que elegir entre tu familia y tu deber? Eso es lo que propone este nuevo thriller político de Netflix. A lo largo de cinco episodios lleva esta pregunta al extremo donde una decisión podría afectar al destino de un país entero.

Cuando secuestran al marido de la primera ministra británica y la presidenta de Francia empieza a recibir amenazas, ambas gobernantes se enfrentan a una decisión imposible. Género: suspenso político. Duración: cinco episodios.

5. Muertos S.L. (2024)

Una de las comedias mejor valoradas de los hermanos Caballero. Se trata de una disparatada obra que toma como escenario principal una funeraria.

Cuando fallece Gonzalo Torregrosa, propietario y fundador de la Funeraria Torregrosa, Dámaso Carrillo, su mano derecha en la empresa, no duda de que lo mejor para la continuidad del negocio es que él asuma el mando. Pero, contra todo pronóstico, Nieves, la septuagenaria viuda, decide ponerse al frente de la empresa familiar, ayudada por su inútil y entusiasta yerno, Chemi, experto en Marketing, y en contra de los planes de sus hijas de cerrar y montar un gimnasio. Género: Comedia negra. Duración: tres temporadas.

Las películas más vistas de Netflix 

1. Harta (2025)

¿Cuál será la gota que colmará el vaso? Un día terriblemente malo lleva a una madre soltera trabajadora al límite y a cometer un sorprendente acto de desesperación. Género: Drama/Maternidad. Duración: 1 h 48 min.

2. K.O. (2025)

Bastien se mantuvo en las sombras desde que mató por accidente a su oponente Enzo durante un combate de MMA. Tres años después, la viuda de Enzo da con su paradero para pedirle ayuda: su hijo adolescente, Léo, desapareció en los conflictivos barrios del norte de Marsella. Bastien sale en su búsqueda y conoce a Kenza, una joven policía dispuesta a hacer cualquier cosa por derrocar a los nuevos capos de la mafia marsellesa. Léo corre un gran peligro y cada minuto cuenta. Género: Suspenso/Drama Duración: 1 h 26 min.

3. ¡Viva la vida! (2025)

Un collar del pasado lleva a Jéssica a recorrer Israel en un viaje decisivo marcado por giros familiares, amor inesperado y la búsqueda del sentido de la vida. Género: Comedia/Drama. Duración: 1 h 44 min.

4. Home: no hay lugar como el hogar (2015)

Después de que una raza alienígena llamada Boov conquista la Tierra, toda la población es reubicada, todos excepto una niña llamada Tip que se arregla para esconderse de los extraterrestres. Cuando Tip se encuentra con un Boov fugitivo llamado Oh, la desconfianza será mutua. Sin embargo, Oh no es como el resto de los Boov, él solo quiere tener amigos y divertirse. Pronto ambos emprenden la búsqueda de la madre de Tip, sin saber que los Gorg, enemigos de los Boov, están de camino. Género: Infantil/Comedia. Duración: 1 h 34 min.

5. Tren bala (2022)

Cinco asesinos a sueldo se encuentran a bordo de un tren bala que viaja de Tokio a Morioka con unas pocas paradas intermedias. La pregunta es quién saldrá vivo del tren y qué les espera en la estación final. Género: Acción/Comedia. Duración: 2 h 6 min. 

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Seis episodios y un secreto mortal: el thriller psicológico que arrasa en Netflix

Seis episodios y un secreto mortal: el thriller psicológico que arrasa en Netflix

En el Barro temporada 2: cuándo se estrena en Netflix y qué se sabe hasta ahora

"En el Barro" temporada 2: cuándo se estrena en Netflix y qué se sabe hasta ahora

Netflix presentó el trailer de Las maldiciones: ¿cuándo se estrena la serie basada en el libro de Claudia Piñeiro?

Netflix presentó el trailer de "Las maldiciones": ¿cuándo se estrena la serie basada en el libro de Claudia Piñeiro?

La serie de ocho capítulos que causa sensación en Netflix: secretos, pasión y escenas prohibidas

La serie de ocho capítulos que causa sensación en Netflix: secretos, pasión y escenas prohibidas

Una historia única: esta comedia romántica española es una de las mejores de la historia de Netflix

Una historia única: esta comedia romántica española es una de las mejores de la historia de Netflix

Lo más popular
Vínculos de Manzur con una droguería relacionda con el escándalo Andis
1

Vínculos de Manzur con una droguería relacionda con el escándalo Andis

El caso Las Cejas y el clientelismo estructural
2

El caso Las Cejas y el clientelismo estructural

Acusan a la comisionada de Las Cejas de usar fondos públicos en obras privadas
3

Acusan a la comisionada de Las Cejas de usar fondos públicos en obras privadas

Las 5 claves de la semana: sufre Milei con derrotas en el Congreso y sospechas de coimas
4

Las 5 claves de la semana: sufre Milei con derrotas en el Congreso y sospechas de coimas

Tres trucos para descongelar carne sin poner en riesgo tu salud
5

Tres trucos para descongelar carne sin poner en riesgo tu salud

Investigan la frecuencia de las visitas de Spagnuolo, ex funcionario de Andis, a Olivos y a la Casa Rosada
6

Investigan la frecuencia de las visitas de Spagnuolo, ex funcionario de Andis, a Olivos y a la Casa Rosada

Más Noticias
Así está el Indio Solari hoy: la imagen que ilusiona a sus seguidores en Instagram

Así está el Indio Solari hoy: la imagen que ilusiona a sus seguidores en Instagram

Internaron de urgencia a El Polaco: cuál es su diagnóstico y qué pasará con el viaje de egresados de su hija

Internaron de urgencia a El Polaco: cuál es su diagnóstico y qué pasará con el viaje de egresados de su hija

Tucumán y 10 provincias más se encuentran bajo alerta amarilla por vientos y tormentas severas

Tucumán y 10 provincias más se encuentran bajo alerta amarilla por vientos y tormentas severas

Vínculos de Manzur con una droguería relacionda con el escándalo Andis

Vínculos de Manzur con una droguería relacionda con el escándalo Andis

VIDEO. Eduardo Feinmann fue agredido por un sindicalista a la salida de la radio

VIDEO. Eduardo Feinmann fue agredido por un sindicalista a la salida de la radio

Quién es Virginia, el gran amor del Indio Solari y su esposa hace más de 40 años

Quién es Virginia, el gran amor del Indio Solari y su esposa hace más de 40 años

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez

Comentarios