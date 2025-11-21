Secciones
SociedadEstilo de vida

La verdad sobre el "cosito de la pizza": para qué sirve y cuál es su verdadero nombre

Ese pequeño soporte blanco que aparece en el centro de la pizza no es decorativo.

La verdad sobre el cosito de la pizza: para qué sirve y cuál es su verdadero nombre
Hace 2 Hs

La pizza es una de las comidas favoritas de los argentinos y un clásico infaltable en cualquier reunión. Sin embargo, a pesar de ser tan popular, hay un detalle que la mayoría de los consumidores desconoce: el verdadero propósito del famoso “cosito de la pizza”.

Ese pequeño objeto blanco, colocado en medio de la pizza recién salida del horno, suele pasar inadvertido o ser visto como un simple accesorio. Pero la ciencia del delivery tiene una explicación muy concreta para su existencia.

¿Qué es y para qué sirve?

Su nombre real es soporte de pizza o protector de pizza, y su función es tan simple como esencial: impedir que la tapa de la caja toque el queso y los ingredientes durante el traslado.

Sin este pequeño armazón, la tapa podría hundirse por el calor o el peso del envase, arruinando la presentación, desparramando los ingredientes y afectando incluso el sabor. El soporte actúa como un “pilar” que mantiene la estructura interna de la caja y protege la superficie de la pizza.

¿Por qué se inventó?

El origen del soporte responde a una necesidad concreta de las pizzerías: garantizar que la pizza llegue en perfecto estado al cliente. El delivery planteaba un problema frecuente -el choque entre la tapa y el queso caliente- y este pequeño invento lo resolvió por completo.

Con su diseño sencillo, evita que:

- los ingredientes se peguen al cartón,

- el queso se derrita sobre la tapa,

- la pizza se desarme durante el viaje.

Es un detalle mínimo, pero garantiza una experiencia mucho mejor al momento de comer.

Un invento que traspasó fronteras

El soporte de pizza fue patentado en los años 80 y, desde entonces, se convirtió en un elemento universal del servicio de delivery. Su utilidad lo volvió indispensable, al punto de que hoy existen versiones ecológicas creadas para reducir el impacto ambiental y ofrecer opciones más sustentables.

Temas Argentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Causa Cuadernos: “A Cristina le conté que había un sistema de recaudación con las obras viales
1

Causa Cuadernos: “A Cristina le conté que había un sistema de recaudación con las obras viales"

Jaldo, con gobernadores del Norte Grande: “Nación no derrama recursos a las provincias”
2

Jaldo, con gobernadores del Norte Grande: “Nación no derrama recursos a las provincias”

El ritual de la cata familiar: la fórmula de Ostengo Wines para hacer vinos de alta gama
3

El ritual de la cata familiar: la fórmula de Ostengo Wines para hacer vinos de alta gama

El tiempo en Tucumán: anuncian un viernes inestable que podría terminar soleado
4

El tiempo en Tucumán: anuncian un viernes inestable que podría terminar soleado

Ráfagas de 100 km/h, granizo y caos: qué provocó la violenta tormenta en Tucumán y cómo seguirá el tiempo
5

Ráfagas de 100 km/h, granizo y caos: qué provocó la violenta tormenta en Tucumán y cómo seguirá el tiempo

Los 100 años de la Sociedad Sirio Libanesa: historia de la fuerza cultural de una comunidad marcada por el exilio
6

Los 100 años de la Sociedad Sirio Libanesa: historia de la fuerza cultural de una comunidad marcada por el exilio

Más Noticias
¿Llega “Bondi Uber” a la Argentina? El comunicado de la empresa

¿Llega “Bondi Uber” a la Argentina? El comunicado de la empresa

Créditos para autos 0 km y usados: cómo funciona el nuevo plan del Banco Nación

Créditos para autos 0 km y usados: cómo funciona el nuevo plan del Banco Nación

Máximo Thomsen: qué pasó en la cárcel luego del estreno del documental de Báez Sosa

Máximo Thomsen: qué pasó en la cárcel luego del estreno del documental de Báez Sosa

Cuáles son las tres carreras que ya no convienen estudiar en 2026, según la inteligencia artificial

Cuáles son las tres carreras que ya no convienen estudiar en 2026, según la inteligencia artificial

Miss Universo 2025: la mexicana Fátima Bosch ganó la corona tras una fuerte polémica

Miss Universo 2025: la mexicana Fátima Bosch ganó la corona tras una fuerte polémica

Fin de semana extra largo: ¿cómo funcionarán los comercios y los bancos este viernes?

Fin de semana extra largo: ¿cómo funcionarán los comercios y los bancos este viernes?

Cómo atenderá hoy el comercio en el microcentro tucumano

Cómo atenderá hoy el comercio en el microcentro tucumano

Hay alerta por tormentas en cinco provincias: ¿qué dice el pronóstico para el fin de semana largo?

Hay alerta por tormentas en cinco provincias: ¿qué dice el pronóstico para el fin de semana largo?

Comentarios