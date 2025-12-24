La decisión que tomó Hugo Colace ante las llegadas de Luis Ingolotti y Tomás Durso a Atlético Tucumán

Ingolotti llega para reforzar una zona que quedó debilitada tras la salidas de Mansilla y Quiroga

Tras las salidas de Matías Mansilla y de Juan Ignacio González Quiroga, Ingolotti se sumará a la pelea por la titularidad con Tomás Durso, quien arribará a nuestra provincia el 3 de enero. La decisión final quedará en manos del entrenador Hugo Colace, que evaluará rendimientos y momentos para definir al dueño del arco “decano” en el inicio del torneo Apertura 2025.