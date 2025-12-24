La decisión que tomó Hugo Colace ante las llegadas de Luis Ingolotti y Tomás Durso a Atlético Tucumán

Atlético Tucumán cerró la llegada de Luis Ingolotti para reforzar el arco de cara a la próxima temporada. El arquero arribará a la provincia este viernes 26, firmará su contrato y se incorporará de inmediato a las prácticas del plantel profesional. Así le confirmó a LA GACETA Miguel Abbondándolo, titular de la secretaría técnica del “Decano”.
Ingolotti, nacido en Pilar y de 25 años, llega desde Gimnasia y Esgrima La Plata con el objetivo de volver a sumar continuidad. Su recorrido incluye experiencias en distintos contextos y categorías, con un crecimiento sostenido en los últimos años.
El arquero debutó en Primera División el 14 de enero de 2021 defendiendo los colores de Aldosivi, en un recordado empate 4-4. Sin embargo, fue en 2023, ya en la Primera Nacional, cuando logró afirmarse: disputó 16 partidos, recibió 12 goles y mantuvo la valla invicta en tres oportunidades.
En 2024 dio un nuevo paso al pasar a Central Córdoba. Allí tuvo su temporada más extensa y exigente. Disputó 40 duelos, recibió 53 tantos y mantuvo en 10 ocasiones su arco en cero, números que consolidaron su perfil y lo pusieron nuevamente en el radar de clubes de Primera.
Durante 2025, Ingolotti regresó a Gimnasia y comenzó el año como titular en las tres primeras fechas de la Liga Profesional (derrotas 0-3 ante Instituto, 0-2 con San Lorenzo y 0-2 frente a Independiente) y luego terminó perdiendo el puesto. Por ese motivo, con la necesidad de jugar con regularidad, decidió buscar un nuevo desafío.
“Necesito jugar; vengo a Atlético a pelear para volver a afianzarme y poder tener un gran año de crecimiento como lo tuve cuando estuve en Santiago”, aseguró el arquero, ya enfocado en su llegada a Tucumán.
Ingolotti llega para reforzar una zona que quedó debilitada tras la salidas de Mansilla y Quiroga
Tras las salidas de Matías Mansilla y de Juan Ignacio González Quiroga, Ingolotti se sumará a la pelea por la titularidad con Tomás Durso, quien arribará a nuestra provincia el 3 de enero. La decisión final quedará en manos del entrenador Hugo Colace, que evaluará rendimientos y momentos para definir al dueño del arco “decano” en el inicio del torneo Apertura 2025.
Con competencia interna y experiencia reciente, Atlético suma una pieza clave en una zona sensible, con la mira puesta en fortalecer el equipo de atrás hacia adelante.