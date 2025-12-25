Ni playas ni lujos: así fueron las vacaciones de “Maravilla” Martínez lejos del glamour del fútbol

En tiempos de redes sociales llenas de playas paradisíacas, hoteles cinco estrellas y destinos de moda, Adrián "Maravilla" Martínez tomó otro camino. El delantero de Racing, uno de los nombres más importantes del último tramo de la temporada, eligió pasar sus vacaciones de manera sencilla, lejos de los circuitos turísticos más habituales entre los futbolistas.
En las últimas horas se viralizaron imágenes que lo muestran en un contexto muy distinto al que suele dominar el receso. Se lo vio en un entorno rural, rodeado de amigos y familiares, sin lujos ni poses. En una de las postales aparece sentado al aire libre, vestido de manera informal, con árboles y naturaleza como escenario. En otra, se lo ve frente a una parrilla improvisada, con botas de trabajo puestas y el fuego encendido, en una escena que remite a la vida de campo y a las costumbres más básicas.
El contraste con el resto del fútbol resulta inevitable. Mientras abundan las publicaciones desde Miami, Playa del Carmen, parques temáticos o destinos exóticos, "Maravilla" eligió la cercanía y la tranquilidad. Sin ostentación, sus vacaciones reflejan una elección personal que va a contramano de la tendencia.
Esa misma coherencia es la que muchos hinchas le reconocen dentro de la cancha. Cerca de los afectos, “Maravilla” vuelve a mostrarse cómodo en la simpleza. Una forma de vivir el descanso que, para quienes lo siguen, ayuda a explicar el respeto y la identificación que genera.