Ni playas ni lujos: así fueron las vacaciones de “Maravilla” Martínez lejos del glamour del fútbol

El delantero de Racing aprovechó el receso para descansar en un entorno rural, acompañado por amigos y familiares, y dejó una postal muy distinta a la que suelen mostrar otros jugadores en esta época.

VACACIONES. Adrián "Maravilla" Martínez eligió pasar el receso en un entorno rural, acompañado por amigos y familiares, lejos de los destinos turísticos tradicionales.
Hace 2 Hs

En tiempos de redes sociales llenas de playas paradisíacas, hoteles cinco estrellas y destinos de moda, Adrián "Maravilla" Martínez tomó otro camino. El delantero de Racing, uno de los nombres más importantes del último tramo de la temporada, eligió pasar sus vacaciones de manera sencilla, lejos de los circuitos turísticos más habituales entre los futbolistas.

En las últimas horas se viralizaron imágenes que lo muestran en un contexto muy distinto al que suele dominar el receso. Se lo vio en un entorno rural, rodeado de amigos y familiares, sin lujos ni poses. En una de las postales aparece sentado al aire libre, vestido de manera informal, con árboles y naturaleza como escenario. En otra, se lo ve frente a una parrilla improvisada, con botas de trabajo puestas y el fuego encendido, en una escena que remite a la vida de campo y a las costumbres más básicas.

El contraste con el resto del fútbol resulta inevitable. Mientras abundan las publicaciones desde Miami, Playa del Carmen, parques temáticos o destinos exóticos, "Maravilla" eligió la cercanía y la tranquilidad. Sin ostentación, sus vacaciones reflejan una elección personal que va a contramano de la tendencia.

Esa misma coherencia es la que muchos hinchas le reconocen dentro de la cancha. Cerca de los afectos, “Maravilla” vuelve a mostrarse cómodo en la simpleza. Una forma de vivir el descanso que, para quienes lo siguen, ayuda a explicar el respeto y la identificación que genera.

Racing ClubArgentinaLiga Profesional de FútbolAdrián Martínez
Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700
Qué es el íleo posoperatorio, la complicación por la que Cristina Kirchner seguirá internada
Se escapó del sanatorio para jugar el Reducido y ahora está a un paso de ser refuerzo de San Martín
El tiempo en Tucumán: la Navidad llegó con lluvias y el descenso de la temperatura
Con solo 14 años, una tucumana desafía al motocross y ya marca historia entre los mejores del NOA
Terminal de ómnibus: el pliego prevé una inversión de al menos U$S7 millones
El historial oculto de Beto Casella: Ángel de Brito confirmó los romances del conductor con tres famosas que nadie imaginaba

Así es el lujoso nido de amor de La Joaqui y Luck Ra: paredes de madera y ventanales gigantes

Qué es el íleo posoperatorio, la complicación por la que Cristina Kirchner seguirá internada

El tiempo en Tucumán: la Navidad llegó con lluvias y el descenso de la temperatura

El drama de Mirtha Legrand: la decisión de Juana Viale que la dejaría sin temporada en Mar del Plata

Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700

Con solo 14 años, una tucumana desafía al motocross y ya marca historia entre los mejores del NOA

Se escapó del sanatorio para jugar el Reducido y ahora está a un paso de ser refuerzo de San Martín

