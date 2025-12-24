Secciones
LA GACETA
DeportesFútbol

El fuerte mensaje de “Maravilla” Martínez tras el video viral que lo vinculó a Boca: “Lealtad”

El goleador de Racing frenó rumores y dejó clara su postura con un posteo contundente.

El fuerte mensaje de “Maravilla” Martínez tras el video viral que lo vinculó a Boca: “Lealtad”
Hace 3 Hs

El delantero de Racing, Adrián “Maravilla” Martínez, decidió cortar de raíz los rumores que lo vinculaban a Boca y publicó un mensaje que rápidamente se volvió tendencia. Lo hizo después de que circulara un video donde un hincha del Xeneize pedía por su llegada y cuestionaba a Juan Román Riquelme.

En la grabación viralizada, un amigo del goleador -fanático de Boca- aseguraba estar haciendo “todo lo posible” para convencerlo de jugar en La Ribera. Incluso, lanzó críticas al presidente xeneize en tono de reclamo. La escena generó ruido en redes y abrió la puerta a especulaciones inmediatas.

Lejos de alimentar esa posibilidad, Martínez recurrió a sus historias de Instagram para enviar una señal inequívoca: compartió una foto con la camiseta de Racing y la frase “Primer y último escudo que beso. Gracias Racing. Lealtad…”. El mensaje trajo alivio a los fanáticos de la Academia, que temían una novela de mercado.

El fuerte mensaje de “Maravilla” Martínez tras el video viral que lo vinculó a Boca: “Lealtad”

Desde su llegada a Avellaneda, el atacante mantiene números extraordinarios: 52 goles y 12 asistencias en 94 partidos. Su impacto lo convirtió en una de las figuras más queridas del plantel.

Compromiso asegurado

Con su publicación, "Maravilla" dejó en claro que su futuro inmediato sigue ligado a Racing y que no contempla un traspaso al fútbol argentino en este mercado.

Temas Club Atlético Boca JuniorsRacing ClubJuan Román RiquelmeArgentinaTorneo Apertura 2025Torneo Clausura 2025
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Planes de ahorro para vehículos: la Corte Suprema rechazó la cautelar y se habilitó el cobro de las deudas en Tucumán
1

Planes de ahorro para vehículos: la Corte Suprema rechazó la cautelar y se habilitó el cobro de las deudas en Tucumán

Causa Cuadernos: “A Jaime le daba el 5% de los subsidios que cobraba”, declaró un empresario
2

Causa Cuadernos: “A Jaime le daba el 5% de los subsidios que cobraba”, declaró un empresario

Denuncias cruzadas entre empresarios de Aetat por los subsidios públicos
3

Denuncias cruzadas entre empresarios de Aetat por los subsidios públicos

Todos para uno y uno para todos
4

Todos para uno y uno para todos

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad
5

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad

Pedirán el sobreseimiento para “Chucky” Casanova
6

Pedirán el sobreseimiento para “Chucky” Casanova

Más Noticias
Planes de ahorro para vehículos: la Corte Suprema rechazó la cautelar y se habilitó el cobro de las deudas en Tucumán

Planes de ahorro para vehículos: la Corte Suprema rechazó la cautelar y se habilitó el cobro de las deudas en Tucumán

Un momento único: Lionel Messi salió a las calles de Rosario y le cumplió el sueño a un fanático

Un momento único: Lionel Messi salió a las calles de Rosario y le cumplió el sueño a un fanático

Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos

Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos

De verdugo a refuerzo: la noche en la que Martín Benítez amargó a Atlético Tucumán

De verdugo a refuerzo: la noche en la que Martín Benítez amargó a Atlético Tucumán

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad

Causa Cuadernos: “A Jaime le daba el 5% de los subsidios que cobraba”, declaró un empresario

Causa Cuadernos: “A Jaime le daba el 5% de los subsidios que cobraba”, declaró un empresario

Denuncias cruzadas entre empresarios de Aetat por los subsidios públicos

Denuncias cruzadas entre empresarios de Aetat por los subsidios públicos

Pedirán el sobreseimiento para “Chucky” Casanova

Pedirán el sobreseimiento para “Chucky” Casanova

Comentarios