El fuerte mensaje de “Maravilla” Martínez tras el video viral que lo vinculó a Boca: “Lealtad”

El delantero de Racing, Adrián “Maravilla” Martínez, decidió cortar de raíz los rumores que lo vinculaban a Boca y publicó un mensaje que rápidamente se volvió tendencia. Lo hizo después de que circulara un video donde un hincha del Xeneize pedía por su llegada y cuestionaba a Juan Román Riquelme.
En la grabación viralizada, un amigo del goleador -fanático de Boca- aseguraba estar haciendo “todo lo posible” para convencerlo de jugar en La Ribera. Incluso, lanzó críticas al presidente xeneize en tono de reclamo. La escena generó ruido en redes y abrió la puerta a especulaciones inmediatas.
Lejos de alimentar esa posibilidad, Martínez recurrió a sus historias de Instagram para enviar una señal inequívoca: compartió una foto con la camiseta de Racing y la frase “Primer y último escudo que beso. Gracias Racing. Lealtad…”. El mensaje trajo alivio a los fanáticos de la Academia, que temían una novela de mercado.
Desde su llegada a Avellaneda, el atacante mantiene números extraordinarios: 52 goles y 12 asistencias en 94 partidos. Su impacto lo convirtió en una de las figuras más queridas del plantel.
Compromiso asegurado
Con su publicación, "Maravilla" dejó en claro que su futuro inmediato sigue ligado a Racing y que no contempla un traspaso al fútbol argentino en este mercado.