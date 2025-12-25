Tras el encuentro antivacunas en el Congreso, el gobierno de Milei modificó la Comisión Nacional de Inmunizaciones

La normativa también precisa que la CoNaIn será responsable de emitir recomendaciones científicas vinculadas a la introducción, modificación o retiro de vacunas del Calendario Nacional, de asesorar sobre esquemas de inmunización y aspectos técnicos de la administración de vacunas, de aportar evidencia para el análisis epidemiológico ante situaciones específicas o brotes, y de evaluar evidencia emergente sobre nuevas vacunas, plataformas tecnológicas o estrategias de inmunización. Asimismo, deberá presentar una memoria anual, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la rendición institucional.