Tras el encuentro antivacunas en el Congreso, el gobierno de Milei modificó la Comisión Nacional de Inmunizaciones

Mediante la Resolución N° 3344/2025, publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Salud de la Nación aprobó una modificación del Reglamento de Funcionamiento y Composición de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), el órgano asesor en materia de vacunas. La medida redefine su estructura, sus funciones y su metodología de trabajo, lo que cambia los roles en la toma de decisiones sobre políticas de inmunización.
Según la información oficial, “la actualización reafirma el carácter estrictamente consultivo y no vinculante de la CoNaIn, dejando en claro que la responsabilidad técnica y decisoria en materia de inmunizaciones corresponde al Ministerio de Salud de la Nación. La CoNaIn no ejercerá funciones decisorias, ejecutivas ni regulatorias”. En ese marco, su función será brindar asesoramiento científico cuando sea requerido, en base a la evidencia disponible y a la situación epidemiológica nacional.
Entre los principales cambios, el nuevo reglamento establece que la presidencia de la Comisión será ejercida por el titular de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (DiCEI) o, en caso de vacancia, por la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Transmisibles (DNCET).
En la cartera sanitaria confirmaron que actualmente la CoNaIn queda a cargo del médico veterinario, Gabriel Capitelli. Además, la agenda de trabajo será definida por la DiCEI, mientras que “los miembros del Núcleo Científico Central podrán sugerir temas para su inclusión, los cuales serán considerados por la DiCEI, según la pertinencia técnica o la oportunidad sanitaria”.
La resolución crea formalmente el Núcleo Científico Central (NCC), responsable del análisis de la evidencia y de la formulación de recomendaciones. Estará integrado por cuatro miembros titulares y sus suplentes, elegidos entre candidatos propuestos por las Facultades de Medicina de las universidades argentinas, con mandatos de dos años, carácter ad honorem, posibilidad de una reelección y obligación de firmar un acta de confidencialidad. Hasta ahora, ese núcleo estaba conformado por ocho especialistas.
La normativa también precisa que la CoNaIn será responsable de emitir recomendaciones científicas vinculadas a la introducción, modificación o retiro de vacunas del Calendario Nacional, de asesorar sobre esquemas de inmunización y aspectos técnicos de la administración de vacunas, de aportar evidencia para el análisis epidemiológico ante situaciones específicas o brotes, y de evaluar evidencia emergente sobre nuevas vacunas, plataformas tecnológicas o estrategias de inmunización. Asimismo, deberá presentar una memoria anual, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la rendición institucional.
La reestructuración generó cuestionamientos entre integrantes y ex integrantes de la Comisión. “No nos avisaron nada”, expresó una de las expertas que hasta ahora formaba parte de la CoNaIn. Tras una primera lectura de la resolución, advirtió: “Vemos pérdida de independencia y representatividad. Bajan el núcleo de ocho a cuatro, no está formando parte ni Anmat ni OPS, las provincias tampoco. Y se pierde independencia porque el presidente es de la DiCEI”, consignó el sitio "Tiempo Argentino".
En ese contexto, trascendió que la infectóloga pediátrica Angela Gentile, quien se desempeñaba como presidenta de la Comisión asesora desde 2023 y cuyo mandato había sido renovado por dos años en mayo, fue desplazada de ese rol. Junto a ella integraban la CoNaIn Ana Ceballos, Mirta Roses, Andrea Uboldi, Daniela Hozbor, Gabriela Barbas, Guillermo Docena e Ignacio Maglio.
A menos de un mes de la realización de un encuentro antivacunas en el Congreso de la Nación, el Ministerio de Salud de la Nación sostiene que, con esta actualización reglamentaria, busca ordenar el proceso de toma de decisiones en materia de inmunizaciones, delimitar con mayor precisión el rol del asesoramiento científico y garantizar un esquema de funcionamiento más claro, previsible y alineado con las prioridades sanitarias del país.