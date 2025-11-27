Diputados: tensión por un encuentro antivacunas mientras especialistas defendían la importancia de la vacunación en otro evento

El plenario oficial, bajo el título “Políticas públicas basadas en evidencia para proteger la salud: el valor de las vacunas frente a la desinformación”, estuvo conducido por los presidentes de las comisiones de Salud y de Ciencia y Tecnología, Pablo Yedlin y Daniel Gollán. Este último también aprovechó la ocasión para despedirse, ya que su mandato concluye en este recambio legislativo.