Diputados: tensión por un encuentro antivacunas mientras especialistas defendían la importancia de la vacunación en otro evento

Una fuerte tensión se vivió en la Cámara de Diputados cuando, en simultáneo a un plenario de comisiones dedicado a destacar el valor de la vacunación basada en evidencia científica, se desarrolló un insólito encuentro antivacunas impulsado por la diputada del PRO Marilú Quiroz. La concurrencia generó caos en los ingresos del Anexo, donde decenas de civiles intentaron participar del evento paralelo.
Dos actividades opuestas en el mismo edificio
Mientras el Salón Auditorio del Anexo recibía a expositores y diputados que defendieron enfáticamente las vacunas, en otra sala Quiroz encabezaba una reunión para cuestionar el contenido de la vacuna contra el COVID-19. No era la primera vez: ya había organizado un encuentro similar en octubre.
El plenario oficial, bajo el título “Políticas públicas basadas en evidencia para proteger la salud: el valor de las vacunas frente a la desinformación”, estuvo conducido por los presidentes de las comisiones de Salud y de Ciencia y Tecnología, Pablo Yedlin y Daniel Gollán. Este último también aprovechó la ocasión para despedirse, ya que su mandato concluye en este recambio legislativo.
Caos en los accesos y un mensaje oficialista
La presencia del evento antivacunas generó aglomeraciones y desorden en los ingresos del Anexo del Congreso, ante la llegada de simpatizantes interesados en participar de la convocatoria de Quiroz.
En el plenario, la diputada cordobesa María Cecilia Ibáñez (La Libertad Avanza) dejó una aclaración contundente:
el oficialismo no planea avanzar con ningún proyecto que elimine la obligación de vacunarse ni que habilite a incumplir el calendario de vacunación obligatorio.
Advertencias sobre el impacto del discurso antivacunas
El primer expositor del plenario fue el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, quien alertó que “la validación institucional del discurso antivacunas es una situación muy peligrosa”. Señaló que esta tendencia no es aislada, sino parte de un fenómeno global alentado por autoridades de otros países.
Además, cuestionó decisiones del Gobierno nacional dentro del Consejo Federal de Salud (COFESA) respecto a la compra de vacunas y subrayó el impacto que esto tendrá en la cobertura futura:
“Si tenemos que vacunar a 100.000 personas y solo vacunamos a 70.000, el año que viene tenemos que vacunar a 130.000”.
Kreplak detalló también un grave escenario de desabastecimiento en vacunas esenciales para 2025: COVID-19, Triple Viral, fiebre amarilla, antirrábica humana y varicela.
“Si alguien necesita tres dosis, hoy solo podemos garantizar una o dos”, advirtió.
La CoNaIn defendió la evidencia científica
La doctora Angela Gentile, presidenta de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), afirmó que su asistencia al plenario “más que un honor es una obligación”. Remarcó que las recomendaciones sanitarias del organismo se basan en evidencia sólida y datos del sistema de vigilancia epidemiológica de todo el país.
“Lo primero que uno analiza es la seguridad de las vacunas”, subrayó, antes de avanzar sobre su eficacia y efectividad.
Amplio repudio al evento antivacunas
El encuentro organizado por Quiroz fue repudiado por legisladores de todo el arco político. En la reunión principal también expusieron los diputados Esteban Paulón (Encuentro Federal), Vilma Ripoll (MST) y Christian Castillo (PTS), quienes respaldaron el sistema de vacunación como política pública fundamental.
La actividad de Quiroz, además, fue la última de su mandato, ya que no renovó su banca en las elecciones legislativas del 26 de octubre.