10 claves para entender cómo se podrá viajar con las mascotas en micros y trenes de larga distancia

A partir de una nueva medida impulsada por el Ministerio de Economía de la Nación, Argentina da un paso significativo en la flexibilización del transporte de pasajeros. A través de la Resolución 2076/2025, firmada por el ministro Luis Caputo, el Gobierno Nacional autorizó esta semana el traslado de animales domésticos en los servicios de transporte automotor y ferroviario de larga distancia de jurisdicción nacional. Esta decisión se enmarca en las políticas de desregulación económica y busca adaptar la normativa vigente a las necesidades actuales de los usuarios, quienes cada vez con más frecuencia consideran a sus mascotas como parte integral de su núcleo familiar.