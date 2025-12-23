Secciones
LA GACETA
SociedadActualidad

Vacaciones con mascotas: el Gobierno habilitó el viaje de animales domésticos en micros y trenes de larga distancia

A través de una resolución nacional, se establecieron los requisitos para el traslado en servicios interprovinciales. Qué pasará con el tren que une Tucumán con Buenos Aires.

Las mascotas. Las mascotas.
Hace 1 Hs

Se terminó la preocupación de "con quién dejar al perro" antes de armar las valijas si el plan es salir de vacaciones fuera de Tucumán. De cara a la temporada de verano, el Ministerio de Economía de la Nación publicó hoy la Resolución 2076/2025, que autoriza de manera oficial el traslado de mascotas en colectivos de larga distancia y trenes de jurisdicción nacional.

La medida impacta directamente en servicios clave para la provincia, como el ferrocarril Mitre (que conecta San Miguel de Tucumán con Retiro) y todas las líneas de ómnibus que cruzan las fronteras tucumanas.

¿Qué se considera mascota?

La norma define como animal doméstico a aquellos de compañía que conviven con personas en entornos hogareños, siempre que no tengan fines comerciales. Cabe destacar que los "perros guía o de asistencia" para personas con discapacidad quedan fuera de este reglamento, ya que se rigen por su propia ley de gratuidad y libre acceso.

Las condiciones para viajar

Para que la convivencia a bordo sea armoniosa, el Gobierno fijó pautas estrictas:

-Un animal por pasajero: solo los mayores de edad podrán viajar con una mascota.

-Contenedor obligatorio: el animal debe ir dentro de un canil o transportín cerrado. Este podrá ubicarse en el regazo del pasajero, bajo el asiento delantero o en el asiento contiguo (siempre que esté sujeto con cinturón de seguridad).

-Papeles en regla: es obligatorio presentar el certificado de vacunación antirrábica y la documentación sanitaria vigente.

-Tarifas: las empresas (tanto de micros como Trenes Argentinos) están facultadas para cobrar una tarifa adicional por este servicio, la cual se regirá por los precios de mercado.

Finalmente, la resolución exige que las terminales y estaciones (como la plataforma de ómnibus de Tucumán o la estación de trenes de la calle Catamarca y Corrientes) dispongan de áreas señalizadas y acondicionadas para la espera de los pasajeros que viajan con sus animales.

Temas TucumánBuenos AiresCasa RosadaLuis CaputoJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
A tener en cuenta: tips de un veterinario tucumano para cuidar a las mascotas durante las fiestas

A tener en cuenta: tips de un veterinario tucumano para cuidar a las mascotas durante las fiestas

Se podrá castrar mascotas de forma gratuita el 22, 23 y 26 de diciembre

Se podrá castrar mascotas de forma gratuita el 22, 23 y 26 de diciembre

La pobreza se redujo al 27,5% en el tercer trimestre de 2025, según el Gobierno nacional

La pobreza se redujo al 27,5% en el tercer trimestre de 2025, según el Gobierno nacional

Denuncian inacción del Estado y falta de estadísticas sobre violencia contra la mujer en Tucumán

Denuncian inacción del Estado y falta de estadísticas sobre violencia contra la mujer en Tucumán

Cano advirtió que la Legislatura aprobó una norma que invade competencias nacionales

Cano advirtió que la Legislatura aprobó una norma que invade competencias nacionales

Lo más popular
Condenaron a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación
1

Condenaron a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación

Una mujer que intentaba poner fin a una pelea recibió un balazo mortal
2

Una mujer que intentaba poner fin a una pelea recibió un balazo mortal

Dos mujeres fueron detenidas por robar 15 celulares de un negocio
3

Dos mujeres fueron detenidas por robar 15 celulares de un negocio

Tucumán tendrá una ley de ética sobre el uso de inteligencia artificial
4

Tucumán tendrá una ley de ética sobre el uso de inteligencia artificial

Imputan al secretario de Energía de Tucumán por el presunto uso de un DNI robado para realizar ataques digitales contra otro funcionario
5

Imputan al secretario de Energía de Tucumán por el presunto uso de un DNI robado para realizar ataques digitales contra otro funcionario

YPF reconfigura el mapa energético del NOA con dos movimientos clave
6

YPF reconfigura el mapa energético del NOA con dos movimientos clave

Más Noticias
Tormentas para Nochebuena: nueve provincias bajo alerta amarilla este 24 de diciembre

Tormentas para Nochebuena: nueve provincias bajo alerta amarilla este 24 de diciembre

Compras de Navidad: así atienden los comercios en Tucumán durante el 23 y el 24 de diciembre

Compras de Navidad: así atienden los comercios en Tucumán durante el 23 y el 24 de diciembre

Alerta amarilla: seis provincias están bajo aviso por tormentas y fuertes vientos

Alerta amarilla: seis provincias están bajo aviso por tormentas y fuertes vientos

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable que podría terminar con más lluvias

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable que podría terminar con más lluvias

Condenaron a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación

Condenaron a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación

Una mujer que intentaba poner fin a una pelea recibió un balazo mortal

Una mujer que intentaba poner fin a una pelea recibió un balazo mortal

La fachada del Círculo del Magisterio luce como nueva

La fachada del Círculo del Magisterio luce como nueva

Efemérides del martes 23 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del martes 23 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Comentarios