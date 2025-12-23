Vacaciones con mascotas: el Gobierno habilitó el viaje de animales domésticos en micros y trenes de larga distancia

Se terminó la preocupación de "con quién dejar al perro" antes de armar las valijas si el plan es salir de vacaciones fuera de Tucumán. De cara a la temporada de verano, el Ministerio de Economía de la Nación publicó hoy la Resolución 2076/2025, que autoriza de manera oficial el traslado de mascotas en colectivos de larga distancia y trenes de jurisdicción nacional.
La medida impacta directamente en servicios clave para la provincia, como el ferrocarril Mitre (que conecta San Miguel de Tucumán con Retiro) y todas las líneas de ómnibus que cruzan las fronteras tucumanas.
¿Qué se considera mascota?
La norma define como animal doméstico a aquellos de compañía que conviven con personas en entornos hogareños, siempre que no tengan fines comerciales. Cabe destacar que los "perros guía o de asistencia" para personas con discapacidad quedan fuera de este reglamento, ya que se rigen por su propia ley de gratuidad y libre acceso.
Las condiciones para viajar
Para que la convivencia a bordo sea armoniosa, el Gobierno fijó pautas estrictas:
-Un animal por pasajero: solo los mayores de edad podrán viajar con una mascota.
-Contenedor obligatorio: el animal debe ir dentro de un canil o transportín cerrado. Este podrá ubicarse en el regazo del pasajero, bajo el asiento delantero o en el asiento contiguo (siempre que esté sujeto con cinturón de seguridad).
-Papeles en regla: es obligatorio presentar el certificado de vacunación antirrábica y la documentación sanitaria vigente.
-Tarifas: las empresas (tanto de micros como Trenes Argentinos) están facultadas para cobrar una tarifa adicional por este servicio, la cual se regirá por los precios de mercado.
Finalmente, la resolución exige que las terminales y estaciones (como la plataforma de ómnibus de Tucumán o la estación de trenes de la calle Catamarca y Corrientes) dispongan de áreas señalizadas y acondicionadas para la espera de los pasajeros que viajan con sus animales.