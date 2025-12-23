Vacaciones con mascotas: el Gobierno habilitó el viaje de animales domésticos en micros y trenes de larga distancia

Se terminó la preocupación de "con quién dejar al perro" antes de armar las valijas si el plan es salir de vacaciones fuera de Tucumán. De cara a la temporada de verano, el Ministerio de Economía de la Nación publicó hoy la Resolución 2076/2025, que autoriza de manera oficial el traslado de mascotas en colectivos de larga distancia y trenes de jurisdicción nacional.