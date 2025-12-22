A tener en cuenta: tips de un veterinario tucumano para cuidar a las mascotas durante las fiestas

Respecto del uso de medicación, el profesional aclaró que puede ser una opción en algunos casos, pero siempre bajo indicación veterinaria. “Hay fármacos que utilizamos con buenos resultados, como la melatonina en perros o la gabapentina tanto en perros como en gatos, que se administran una o dos horas antes del evento”, explicó. A su vez, alertó sobre el uso de gotas muy difundidas que contienen acepromazina. “No sedán, sino que generan una especie de parálisis. El animal sigue con miedo, pero indefenso, lo que empeora el estrés”.