A tener en cuenta: tips de un veterinario tucumano para cuidar a las mascotas durante las fiestas

Con la llegada de las fiestas de fin de año, los festejos suelen venir acompañados de ruidos intensos, cambios de rutina y abundante comida, un combo que puede resultar riesgoso para las mascotas. En ese contexto, el médico veterinario Ezequiel Rosales, de la veterinaria Casa Campo, compartió a LA GACETA una serie de consejos prácticos para atravesar estas fechas de la manera más segura y tranquila posible para perros y gatos.
Uno de los primeros cuidados, explicó, comienza antes de la noche festiva. “Cuando los sacamos a pasear es fundamental llevarlos siempre con correa, incluso a los animales entrenados. Un estruendo repentino puede asustarlos, hacer que salgan corriendo, se pierdan o sufran un accidente”, advirtió. En la misma línea, recomendó que las mascotas tengan chapita identificatoria, un detalle clave ante cualquier eventual extravío.
Durante Nochebuena y Año Nuevo, el principal problema suele ser el estrés generado por la pirotecnia. Rosales señaló que es importante anticiparse y preparar un entorno seguro. “Está bueno acondicionar una habitación tranquila, sin objetos que puedan volcarse, con agua fresca, algo de comida y música a un volumen moderado para amortiguar el ruido exterior”.
Respecto del uso de medicación, el profesional aclaró que puede ser una opción en algunos casos, pero siempre bajo indicación veterinaria. “Hay fármacos que utilizamos con buenos resultados, como la melatonina en perros o la gabapentina tanto en perros como en gatos, que se administran una o dos horas antes del evento”, explicó. A su vez, alertó sobre el uso de gotas muy difundidas que contienen acepromazina. “No sedán, sino que generan una especie de parálisis. El animal sigue con miedo, pero indefenso, lo que empeora el estrés”.
Otro punto central es la alimentación durante la cena. Rosales remarcó que no es conveniente convidarles comida festiva. “Son preparaciones muy condimentadas y pesadas para ellos. Pueden afectar el estómago, el hígado o el páncreas”. Si se quiere darles algo especial, recomendó un pequeño trozo de carne cocida sin sal ni condimentos. También pidió especial cuidado con los postres. “El chocolate, sobre todo el negro, y las uvas son tóxicos. Y aunque no lo sean, los dulces no son buenos en grandes cantidades”.
En caso de que una mascota ingiera chocolate, el veterinario fue claro: “Lo ideal es acudir a una guardia veterinaria. Inducir el vómito en casa puede ser complicado. El riesgo depende de la cantidad, el tipo de chocolate y el tamaño del animal, pero siempre es mejor consultar”.
Finalmente, para quienes deban dejar sola a su mascota por algunas horas durante las celebraciones, Rosales aconsejó reforzar las medidas de contención: un ambiente seguro, música, agua, comida y, si el animal ya mostró reacciones de pánico en otras ocasiones, la medicación indicada por su veterinario de confianza. “Las fiestas deberían ser un momento de alegría para todos, también para nuestras mascotas”, concluyó el profesional