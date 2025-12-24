Secciones
Tras un largo escrutinio, Nasry Asfura fue proclamado presidente electo de Honduras

El candidato conservador, respaldado por Donald Trump, se impuso con el 40,27% de los votos sobre Salvador Nasralla.

Hace 1 Hs

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras anunció este miércoles la victoria de Nasry “Tito” Asfura en las elecciones presidenciales celebradas el pasado 30 de noviembre. El candidato del Partido Nacional, respaldado por el presidente de Estados Unidos Donald Trump, se impuso con el 40,27% de los votos sobre Salvador Nasralla, del Partido Liberal, quien obtuvo el 39,53%.

El organismo electoral dio a conocer los resultados tras concluir el recuento especial de 2.792 actas, iniciado la semana pasada debido a supuestas inconsistencias y errores detectados durante el conteo inicial. El lento avance del escrutinio alimentó denuncias cruzadas, protestas y un clima de incertidumbre que se extendió durante varios días.

De esta manera, Asfura logró la presidencia en su segundo intento, tras haber competido previamente sin éxito por el cargo. Su triunfo marca además el regreso del Partido Nacional al poder, fuerza política que gobernó el país por última vez bajo la presidencia de Juan Orlando Hernández entre 2014 y 2022.

Revés para la izquierda hondureña 

Los resultados representaron un duro revés para el oficialismo de izquierda. La candidata del partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, alcanzó apenas el 19,19% de los votos, quedando relegada a un distante tercer lugar y poniendo fin al ciclo de ese espacio político en el Ejecutivo.

Antes de que se iniciara el escrutinio especial el jueves pasado, en medio de denuncias de fraude y presiones atribuidas a la administración de Trump, la diferencia entre Asfura y Nasralla era inferior a un punto porcentual, lo que incrementó la tensión política y la expectativa en torno al resultado final.

