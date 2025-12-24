Tras un largo escrutinio, Nasry Asfura fue proclamado presidente electo de Honduras

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras anunció este miércoles la victoria de Nasry “Tito” Asfura en las elecciones presidenciales celebradas el pasado 30 de noviembre. El candidato del Partido Nacional, respaldado por el presidente de Estados Unidos Donald Trump, se impuso con el 40,27% de los votos sobre Salvador Nasralla, del Partido Liberal, quien obtuvo el 39,53%.