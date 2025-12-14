Secciones
Crisis política en Honduras: Moncada no acepta los resultados de las elecciones generales

La candidata oficialista reiteró que “jamás” aceptará los resultados preliminares, que la sitúan en tercer lugar, y exigió la anulación del proceso, al tiempo que denunció presiones y amenazas contra el electorado.

Hace 4 Hs

La candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, anunció que su movimiento se prepara para salir a las calles en protesta por lo que califica como un fraude electoral en las elecciones generales de Honduras celebradas el 30 de noviembre. 

Lo dijo durante una asamblea extraordinaria de las bases de Libre en Siguatepeque, en el centro del país. La candidata oficialista reiteró que “jamás” aceptará los resultados preliminares, que la sitúan en tercer lugar, y exigió la anulación del proceso, al tiempo que denunció presiones y amenazas contra el electorado.

La líder oficialista responsabilizó a sectores nacionales e internacionales de manipular el proceso y criticó especialmente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su respaldo público al candidato conservador Nasry ‘Tito’ Asfura y por el indulto concedido al ex presidente Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico en Nueva York.

