La Legislatura cerró el año con balances de gestión, reconocimientos y avances en políticas públicas

El vicegobernador Miguel Acevedo encabezó las exposiciones de siete de los comité que mostraron durante las últimas semanas de diciembre el trabajo realizado en la Legislatura como en el territorio.
Cultura reconoció a decenas de artistas tucumanos
Artistas tucumanos fueron distinguidos por la comisión de Cultura, en el cierre anual que se realizó para visibilizar las acciones desarrolladas durante el año. El comité que preside Roberto Moreno reconoció a artistas, músicos, escritores, poetas, gestores culturales, bailarines y referentes comunitarios de toda la provincia, en un acto que fue encabezado por el propio Acevedo. “Estamos cerrando un año en el que la cultura no fue un discurso”, remarcó el presidente de la Cámara.
Se entregaron reconocimientos a destacados referentes de la cultura, entre ellos la actriz Liliana Juárez; los realizadores de la película Alberdi en el Espejo, Fabián Soberón, Mario Ramírez, Camila Caram y Facundo Nanni; integrantes de la histórica miniserie Cabo Savino, a 40 años de su estreno; el artista audiovisual Carlos Rubén Ávila; el docente y creador César Mena; escritores y poetas como Adolfo César Marcello (Nazareno) y José María Posse; y músicos y artistas populares como La Yunta, Mariano Jarjal, Vicente Mora, Filito y Benjamín Zamorano, entre otros.
Pusieron el eje en el empleo, la inversión y el desarrollo productivo
La sanción de la ley de fomento a la inversión y el empleo (9.911), para impulsar inversiones privadas, fue uno de los ejes centrales del cierre de la comisión de Economía y Producción que encabeza el legislador cocheño Leopoldo Rodríguez.
El parlamentario aseguró que como resultado de la Ley 9.911, se generaron más de 200 puestos de trabajo directos y se proyectan más de 100 nuevos empleos para los próximos meses, a partir de inversiones realizadas por empresas que apostaron por radicarse o ampliar su actividad en Tucumán.
En el evento se reconoció a empresas y emprendimientos tucumanos que reflejan la diversidad y el potencial productivo de la provincia, entre ellos: La Overita de Trancas; la fábrica de chacinados y salazones La Cochense; la cervecería artesanal sin gluten “No Gluten Beer”; Brasas Norteñas, dedicada a productos ahumados; y Silent Nova Games, una empresa del sector de la economía del conocimiento especializada en aplicaciones de realidad virtual y extendida para videojuegos y simuladores.
Un balance enfocado en la inclusión y el trabajo territorial
El cierre anual de la comisión de Familia, Niñez, Adolescencia, Adultos Mayores y Discapacidad contó con una amplia participación de organizaciones sociales e instituciones de toda la provincia. La presidenta del comité, Patricia Lizárraga, destacó el trabajo territorial realizado a lo largo del año, que incluyó visitas a instituciones y fundaciones. “Escuchamos problemáticas diversas y trabajamos codo a codo con la gente”, dijo.
Entre los logros más relevantes, la famaillense subrayó la realización de un curso de capacitación sobre los derechos de la niñez y la adolescencia, dictado desde la Legislatura y destinado al personal de municipios y comunas del interior.
El encuentro contó con una nutrida concurrencia de representantes de distintos sectores vinculados a la niñez, los adultos mayores y la discapacidad, quienes colmaron el hall central del Palacio Legislativo. El momento más emotivo del acto estuvo a cargo del cantante lírico ciego Alberto Yraidini, quien fue ovacionado tras interpretar la canción “Mejor que ayer”.
La Comisión de Energía y Comunicación cerró con un acto el año legislativo
El balance incluyó promoción de energías renovables, obras de infraestructura y el inicio del proceso de Revisión Tarifaria Integral en enero.
La agenda de trabajo de la comisión de Energía y Comunicaciones a cargo del monterizo Alberto Olea expuso un balance de la labor desarrollada a lo largo del período parlamentario. Destacó que el trabajo de la comisión permitió la sanción de dos normas clave en materia energética, una de ellas es la Ley 9.912: establece un Régimen de Promoción y Fomento de la Generación de Energía Eléctrica de origen renovable, e incorpora un Registro de Beneficiarios como herramienta para ordenar, controlar y estimular inversiones en energías limpias.
La otra es la Ley 9.910, que ratifica un convenio con la Nación para avanzar con la obra de ampliación de la Línea de Alta Tensión de 132 kV entre El Bracho y Villa Quinteros, así como con la construcción de la nueva Estación Transformadora Leales.
En su discurso, Acevedo subrayó la centralidad de la energía como factor estratégico para el desarrollo provincial. Destacó el desafío que representan las energías renovables, cuyo aún es incipiente, pero con un amplio margen de crecimiento.
Distinguieron a más de 200 deportistas en la Cámara
Más de 200 atletas tucumanos que se destacaron a lo largo del año a nivel provincial, nacional e internacional fueron distinguidos en el hall de la Legislatura. Entre las disciplinas reconocidas por la comisión de Deportes, que preside Ricardo Bussi, se destacaron: artes marciales, boxeo, automovilismo, básquet, tenis, voley, rugby, ciclismo, natación y deportes adaptados, además de los atletas que integraron la delegación tucumana en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento, donde la provincia obtuvo 33 medallas, y en los Juegos Evita 2025, con más de 25 preseas.
“Hemos tenido el gusto de contar con el apoyo del presidente de la Legislatura, Miguel Acevedo, quien ha logrado fondos para reparar y poner en condiciones algunos clubes, para sostener disciplinas deportivas, e incluso para concretar viajes a otras ciudades y en el extranjero. En el cierre se otorgó la distinción al Deportista del Año 2025 a Carlos Alberto Castillo, triple campeón panamericano de ciclismo de ruta, por su trayectoria, compromiso y representación del deporte tucumano a nivel internacional.
Expusieron los desarrollos y avances científicos locales
La comisión de Ciencia y Tecnología que preside la legisladora Silvia Elías de Pérez expuso el potencial del ecosistema científico-tecnológico tucumano. Investigadores, equipos técnicos, organismos científicos y representantes del sector productivo se dieron cita en la Cámara para brindar charlas magistrales y un espacio de stands con 13 expositores. “Estamos tratando de visibilizar lo que es la ciencia tucumana. Los países ricos son los que invierten en ciencia y tecnología; los pobres son los que no lo hacen. La ciencia no es cara: cara es la ignorancia. Esta Legislatura lo ha entendido, y desde aquí se ha favorecido a los científicos para que puedan estudiar, viajar y mostrar su trabajo”, dijo.
Respecto al enfoque territorial, agregó que “el presidente de la Cámara, Miguel Acevedo, nos pidió abrir las puertas de esta casa para todos, y lo hemos tomado como norte. No solo escuchamos a las instituciones para legislar según sus necesidades, sino que hemos ido al territorio a conocer in situ a los hombres y mujeres que dedican su vida a que nosotros tengamos una vida mejor. De eso se trata la ciencia y la tecnología”.
Pusieron en valor la nueva Ley de Salud Mental
La Comisión de Salud Pública que encabeza Gabriel Yedlin realizó el cierre anual en el hall central de la Legislatura, en el que se visibilizaron los avances legislativos en materia sanitaria y se reconocieron a quienes participaron activamente del proceso de elaboración y aprobación de las principales normas del año, entre ellas la nueva Ley de Salud Mental, considerada un hito para la provincia. En 2025 se sancionaron 10 leyes, 20 proyectos de resolución y 10 proyectos de declaración.
En su discurso, el vicegobernador destacó el trabajo del comité para construir políticas públicas que mejoren la vida de las personas. Valoró la nueva Ley de Salud Mental, a la que definió como un logro “colectivo y transversal”, fruto del trabajo articulado entre el Ministerio de Salud, la comisión legislativa, organismos especializados y la sociedad civil.
Yedlin destacó la importancia del trabajo colectivo realizado durante todo el año. “Ha sido un muy buen año: pudimos sancionar leyes muy sentidas. Entre ellas rescato la Ley de Salud Mental, que es un emergente enorme en nuestra sociedad; basta solo con ver las noticias de estos días para entender la importancia de que trabajemos entre todos, cada uno desde su lugar”, afirmó. Agradeció especialmente el asesoramiento de la OPS y recordó que “la ley provincial viene a complementar a la ley nacional, en aquello que depende de la provincia y su capacidad, para generar un mejor entorno de prevención y atención tanto para niños como para adultos mayores”.
Del aula al recinto: una ley impulsada por alumnas en un concurso
La Legislatura sancionó en la última sesión un proyecto que crea el programa “Marca Tucumán Sustentable”, una iniciativa elaborada por alumnas del Colegio María Auxiliadora en el marco del concurso Hackear Tucumán, impulsado por la Cámara. El certamen convocó a estudiantes de 17 colegios bajo la consigna de presentar ideas innovadoras para mejorar la realidad social, educativa y ambiental de Tucumán. La propuesta resultó una de las ganadoras y, a partir de allí, fue trabajada y profundizada durante todo el año junto a Elías de Pérez, hasta convertirse en un proyecto de ley formal, que fue aprobado por el pleno.La ley crea, en el ámbito del IDEP, el programa “Marca Tucumán Sustentable”, orientado a promover, identificar y certificar productos, servicios y procesos productivos que incorporen prácticas ambientalmente responsables, integrándose al sistema de la Marca Tucumán establecido por la Ley 8.979. El programa apunta a fomentar prácticas productivas sostenibles, reconocer el compromiso ambiental de empresas, fortalecer la competitividad y promover el consumo responsable.
El vicegobernador subrayó que la sanción de esta ley no es un hecho aislado, sino que se complementa con otras herramientas impulsadas, como el Foro de Ideas, un espacio digital que estará disponible en la web institucional para que tucumanos y tucumanas puedan presentar propuestas y participar del proceso, fortaleciendo el vínculo entre la ciudadanía y el Poder Legislativo.