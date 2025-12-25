La Legislatura cerró el año con balances de gestión, reconocimientos y avances en políticas públicas

Del aula al recinto: una ley impulsada por alumnas en un concurso

La Legislatura sancionó en la última sesión un proyecto que crea el programa “Marca Tucumán Sustentable”, una iniciativa elaborada por alumnas del Colegio María Auxiliadora en el marco del concurso Hackear Tucumán, impulsado por la Cámara. El certamen convocó a estudiantes de 17 colegios bajo la consigna de presentar ideas innovadoras para mejorar la realidad social, educativa y ambiental de Tucumán. La propuesta resultó una de las ganadoras y, a partir de allí, fue trabajada y profundizada durante todo el año junto a Elías de Pérez, hasta convertirse en un proyecto de ley formal, que fue aprobado por el pleno.La ley crea, en el ámbito del IDEP, el programa “Marca Tucumán Sustentable”, orientado a promover, identificar y certificar productos, servicios y procesos productivos que incorporen prácticas ambientalmente responsables, integrándose al sistema de la Marca Tucumán establecido por la Ley 8.979. El programa apunta a fomentar prácticas productivas sostenibles, reconocer el compromiso ambiental de empresas, fortalecer la competitividad y promover el consumo responsable.