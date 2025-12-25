Milei y la Iglesia buscaron suavizar tensiones en Navidad

En las vísperas de una Navidad marcada por el rumbo económico, el presidente Javier Milei y los obispos de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) protagonizaron un intercambio de cartas que buscan dar señales de distensión. Aunque el diálogo se dio por escrito y no de forma presencial, ambas partes calificaron el vínculo como "muy bueno" y "fluido", intentando disipar las versiones de un enfriamiento en la relación institucional.
La misiva enviada por la cúpula eclesiástica a comienzos de la última semana puso el foco en la delicada situación social. Los obispos expresaron su anhelo de una "paz social sólida", haciendo hincapié en el cuidado de los sectores más vulnerables. En sus líneas, resaltaron la necesidad de acompañar a los pobres, a los trabajadores que sostienen el país y a los ancianos, cuya sabiduría y experiencia pidieron valorar en este contexto de crisis.
A pesar de la cordialidad del mensaje, el formato elegido evidencia un cambio en la tradición política argentina. Por segundo año consecutivo, se interrumpió el ritual de la audiencia personal en la que el Episcopado entrega su mensaje navideño al Jefe de Estado. Este hecho, sumado a la falta de respuesta a pedidos de reuniones previas, había alimentado las sospechas de una distancia creciente entre la Casa Rosada y la Iglesia católica.
Percepción de frialdad
Sin embargo, desde el entorno eclesiástico se encargaron de matizar esta percepción de frialdad. Aseguraron que la relación con los distintos estamentos del Gobierno —especialmente con áreas clave como el Ministerio de Capital Humano y Educación— es "excelente". Según fuentes de la Iglesia, los acuerdos, asistencias y convenios de trabajo conjunto fluyen sin mayores obstáculos, más allá del protocolo presidencial.
Por su parte, el presidente Milei respondió a la carta con palabras de agradecimiento y un tono conciliador. En su texto, el mandatario afirmó valorar el llamado a la reflexión y al compromiso con el bien común propuesto por la CEA. Aseguró que su administración trabaja "incansablemente" para generar condiciones de libertad y dignidad, con un foco puesto en quienes atraviesan situaciones de mayor fragilidad.
En el cierre de su mensaje, Milei destacó la disposición de la Iglesia para contribuir al bienestar integral del pueblo argentino.
El Presidente se comprometió a profundizar un "diálogo respetuoso y fecundo" con todas las instituciones, siempre bajo el marco del Estado de Derecho, buscando así legitimar su gestión ante una de las organizaciones con mayor peso territorial en el país.