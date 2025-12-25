Milei y la Iglesia buscaron suavizar tensiones en Navidad

La misiva enviada por la cúpula eclesiástica a comienzos de la última semana puso el foco en la delicada situación social. Los obispos expresaron su anhelo de una "paz social sólida", haciendo hincapié en el cuidado de los sectores más vulnerables. En sus líneas, resaltaron la necesidad de acompañar a los pobres, a los trabajadores que sostienen el país y a los ancianos, cuya sabiduría y experiencia pidieron valorar en este contexto de crisis.