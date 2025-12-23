La Justicia ordenó al Banco Central informar el destino del oro enviado al exterior en 2024

Sin embargo, el caso abrió un nuevo frente a partir de las notas remitidas por el Banco Central, en las que se sostiene que no existirían contratos que respalden los envíos de oro al exterior. Según fuentes consultadas, la confirmación oficial del BCRA encendió alertas dentro de la AGN. En su respuesta, el organismo monetario afirmó que “los contratos de colocación de lingotes de oro con el BIS y/o cualquier otro depositario del exterior no existen a la fecha ni existían al 31/12/2024”, consignó el diario "Ámbito".