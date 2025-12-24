Tucumán se viste de fiesta en esta temporada navideña: qué simbolizan los colores verde, rojo y dorado

Historiadores señalan que la asociación entre el rojo y el verde con la Navidad se remonta a tradiciones europeas de la Edad Media, cuando el invierno cubrió de gris los paisajes y pocas plantas mantenían su color. Entre ellas, el acebo y el muérdago destacaban por sus hojas siempreverdes y sus frutos rojos, una combinación que contrastaba con la paleta invernal y se convirtió en símbolo de vida y esperanza en los días más fríos del año. Estas especies eran utilizadas para decorar hogares y espacios festivos, representando un recordatorio de vitalidad en medio de la estación más dura.