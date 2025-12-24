Secciones
Alberto Lebbos: “En Tucumán caminamos entre delincuentes porque el sistema ha fracasado”

Tras la prórroga del régimen conclusional aprobada por la Legislatura, el padre de Paulina denunció un “fracaso rotundo” del sistema judicial; advirtió que más de 14.000 causas, entre ellas homicidios y abusos sexuales, siguen sin justicia.

Hace 2 Hs

Luego de la prórroga por tres años del régimen conclusional para resolver causas del viejo Código Procesal Penal, aprobada por la Legislatura, se reavivaron las críticas al funcionamiento del sistema judicial. La extensión, que regirá hasta septiembre de 2029, se da en un contexto alarmante: más de 14.000 causas penales siguen sin resolución, entre ellas 14 homicidios, 183 abusos sexuales y más de 100 robos agravados.

Mientras desde el oficialismo se argumentó que la prórroga es necesaria para evitar resoluciones apresuradas y permitir que los expedientes lleguen a sentencia, la oposición cuestionó la reiteración de extensiones sin resultados concretos. Durante el debate parlamentario, se objetó la continuidad de jueces subrogantes, la falta de informes semestrales y el rol del Ministerio Público Fiscal en las demoras. Incluso, algunos legisladores advirtieron que un régimen excepcional “se transformó en regla”.

Uno de los testimonios más contundentes fue el de Alberto Lebbos, padre de Paulina, víctima de un homicidio ocurrido en 2006 y convertido en emblema de la lucha contra la impunidad en la provincia. En diálogo con LA GACETA, Lebbos describió la situación como “un fracaso rotundo institucional”.

ALBERTO LEBBOS. ARCHIVO ALBERTO LEBBOS. ARCHIVO

“Caminamos en medio de asesinos libres, violadores libres y corruptos libres porque el sistema ha fracasado brutalmente en dos derechos básicos: el derecho a la vida y el derecho a la verdad y a la justicia”, afirmó.

Lebbos sostuvo que la Legislatura no estuvo a la altura de las circunstancias y señaló un incumplimiento de deberes de funcionario público. En ese sentido, recordó que el artículo 67 de la Constitución provincial establece la obligación del Poder Legislativo de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de la ciudadanía tucumana.

“Lo único que hicieron fue prorrogar el sistema conclusional, mientras más de 14.000 familias siguen esperando justicia”, remarcó.

El referente denunció además la paralización de causas vinculadas al homicidio de su hija, pese a existir sentencias firmes que ordenaban investigar a más de 40 personas por delitos como abuso de autoridad, encubrimiento e incumplimiento de deberes de funcionario público.

“Esta es una causa mediática, que todos conocen, y aun así no hay justicia. Imaginen lo que pasa con las miles de causas que nadie ve”, advirtió.

Paulina Lebbos. Paulina Lebbos.

Lebbos también cuestionó el espíritu de la reforma del Código Procesal Penal, al considerar que priorizó las garantías de los imputados por sobre los derechos de las víctimas. “Los derechos y garantías de las víctimas aparecen recién en el artículo 82. Antes hay 81 artículos dedicados a los delincuentes. Ninguna víctima elige ser víctima”, señaló.

De cara a marzo, cuando está previsto el inicio del juicio oral contra César Soto, acusado por el homicidio de Paulina, y Sergio Kaleñuc, imputado como partícipe necesario y por encubrimiento, Lebbos expresó expectativas moderadas pero firmes.

“Los juicios orales presenciales son fundamentales para llegar a la verdad. En esta causa hubo tres juicios orales y cada uno permitió avanzar en la investigación”, subrayó.

Finalmente, en una fecha cargada de simbolismo, Lebbos envió un mensaje a todas las familias atravesadas por la impunidad en Tucumán. “Mi abrazo solidario a las más de 14.000 familias que esperan justicia. Ojalá quienes gobiernan esta provincia presten atención y asuman la responsabilidad que les corresponde”.

Temas Honorable Legislatura de TucumánAlberto LebbosMinisterio PúblicoDerechos Humanos
