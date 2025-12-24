Alberto Lebbos: “En Tucumán caminamos entre delincuentes porque el sistema ha fracasado”

Mientras desde el oficialismo se argumentó que la prórroga es necesaria para evitar resoluciones apresuradas y permitir que los expedientes lleguen a sentencia, la oposición cuestionó la reiteración de extensiones sin resultados concretos. Durante el debate parlamentario, se objetó la continuidad de jueces subrogantes, la falta de informes semestrales y el rol del Ministerio Público Fiscal en las demoras. Incluso, algunos legisladores advirtieron que un régimen excepcional “se transformó en regla”.