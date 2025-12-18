Secciones
Zapia se va de WhatsApp: cómo se podrá seguir desgrabando audios a partir de ahora

Aunque ya no será lo mismo utilizar Zapia, la herramienta seguirá estando disponible para quienes requieran de este asistente personal con IA integrada.

Zapia se va de WhatsApp: cómo se podrá seguir desgrabando audios a partir de ahora Foto: Alerta Tolima
Hace 1 Hs

Los usuarios del chatbot de Zapia en WhatsApp recibieron una desagradable noticia en los últimos días. Es que la inteligencia artificial que funciona como un asistente personal en la aplicación de mensajería anunció que se retira de WhatsApp en los próximos días. Si utilizabas esta cómoda herramienta para desgrabarlos audios o programar mensajes, es importante que sepas que, a mediados de enero, dejará de estar disponible en la app de Meta.

“Debido a cambios en las políticas de WhatsApp, Zapia se está adaptando”, fue uno de los mensajes que recibieron los usuarios del chatbot. Otros, en cambio, recibieron una amable leyenda: “¿Sabías que me voy de WhatsApp?”. Pero los amantes del asistente no lo perderán completamente. Quienes quieran seguir utilizándolo, podrán hacerlo, pero en una nueva ubicación.

Cómo seguir usando Zapia tras su salida de WhatsApp

El chatbot no se retirará de forma inmediata de WhatsApp, sino que empezó a dar sus primeros avisos para que todos estén prevenidos. Por lo pronto, estará disponible en la app de Meta durante, aproximadamente, un mes más. El 15 de enero será la fecha límite para usar Zapia en la aplicación de mensajería.

Después de este período, empezará a funcionar como una aplicación independiente de otras de mensajería. Esta herramienta ya está disponible para descargar desde las tiendas de iOS y Android, donde ya tiene más de 500.000 descargas. En Apple Store, Zapia AI - Personal Assistant –como aparece la aplicación en el listado– tiene una calificación de 4.8 estrellas sobre cinco.

Para qué sirve Zapia, la herramienta con IA

Aunque la funcionalidad usada de forma más frecuente en Zapia es la transcripción de audios, también tiene otras aplicaciones. Zapia conecta porque se encarga de diferentes tareas siempre que se lo comuniques a tu asistente. Permite crear recordatorios y recibir notificaciones en el momento indicado. También puede conectarse con el calendario de Google y agendar eventos.

Por otra parte, Zapia puede resumir rápidamente artículos de noticias; ayudarte a encontrar las mejores opciones de productos y servicios, reservar hoteles o mesas en restaurantes. Además, una de las incorporaciones más recientes de Zapia es su manejo de IA en el que la propia herramienta se considera “especialista”.

