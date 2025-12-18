Zapia se va de WhatsApp: cómo se podrá seguir desgrabando audios a partir de ahora

Los usuarios del chatbot de Zapia en WhatsApp recibieron una desagradable noticia en los últimos días. Es que la inteligencia artificial que funciona como un asistente personal en la aplicación de mensajería anunció que se retira de WhatsApp en los próximos días. Si utilizabas esta cómoda herramienta para desgrabarlos audios o programar mensajes, es importante que sepas que, a mediados de enero, dejará de estar disponible en la app de Meta.