Impacto en Barcelona: Araújo pidió un tiempo por salud mental después del partido con Chelsea

Un historial que pesa

La presión deportiva tampoco ayuda. Araújo arrastra señalamientos por momentos clave en ediciones recientes de la Champions: la expulsión frente al PSG en 2024 que derivó en la eliminación y la jugada final ante Inter en 2025 que permitió el 3-3 agónico previo al suplementario. A ello se suma la irregularidad de la selección uruguaya bajo Marcelo Bielsa, otro foco de tensión deportiva. Con el respaldo de Joan Laporta y de todo el plantel, Barcelona no fijó plazos para su retorno y puso a disposición apoyo psicológico. Araújo, consciente del desgaste, eligió frenar antes de que la presión lo termine de superar.